IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 16

Вулканът Килауеа изригна с фонтан от лава с височина около 370 метра ВИДЕО

Килауеа е един от най-големите и най-активни вулкани

07.12.2025 | 10:35 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Вулканът Килауеа в Хавай изригна лава на височина приблизително 370 метра по време на 38-ото си изригване, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).

Според нейната информация, изригването е започнало около 8:45 местно време. Отбелязва се, че и трите кратера на вулкана в момента произвеждат фонтани, което е „изключително рядко явление“.

Фонтаните в южния кратер са високи около 370 м, докато тези в северния кратер са паднали доста под максималната си височина от 150 м, според публикация на уебсайта на USGS.

Свързани статии

Килауеа е един от най-големите и най-активни вулкани на Хавайските острови.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

вулкан Хавай Килауеа
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem