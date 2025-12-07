Вулканът Килауеа изригна с фонтан от лава с височина около 370 метра ВИДЕО

Вулканът Килауеа в Хавай изригна лава на височина приблизително 370 метра по време на 38-ото си изригване, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).

Според нейната информация, изригването е започнало около 8:45 местно време. Отбелязва се, че и трите кратера на вулкана в момента произвеждат фонтани, което е „изключително рядко явление“.

Фонтаните в южния кратер са високи около 370 м, докато тези в северния кратер са паднали доста под максималната си височина от 150 м, според публикация на уебсайта на USGS.

Килауеа е един от най-големите и най-активни вулкани на Хавайските острови.

⚡Kilauea on #Hawaii’s Big Island, one of world’s most active #volcanoes, erupts Eruption was confined to volcano’s summit caldera, with torrents of red-hot lava and cloud-line plumes of gas visible pic.twitter.com/MeNNpGNN6B — News.Az (@news_az) December 7, 2025