Ебола се нуждае от бърза реакция, за да се предотврати катастрофа

Военният губернатор на провинция Итури в Демократична република Конго, епицентър на настоящата епидемия от ебола, сравни борбата за овладяване на разпространението на вируса с война, за която им липсват ресурси.

"Хората в засегнатите райони не получават достатъчно храна“, каза Джони Лубоя Нкашама пред френската телевизия RFI, добавяйки, че "други болести“ и "пренаселеността“ също са проблеми.

Той призова за бърза реакция, включително укрепване на капацитета на персонала, за да се предотврати разпалването на катастрофа в Итури.

Длъжностни лица казват, че има повече от 900 предполагаеми случая на ебола и 223 предполагаеми смъртни случая, откакто епидемията беше обявена на 15 май, пише ВВС.

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че болестта може да се разпространява по-бързо, отколкото се смяташе първоначално. Организацията обяви извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение.

В понеделник генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус, който ще пътува до ДР Конго и добави, че епидемията от ебола изпреварва спешните усилия за засилване на реакцията, добавяйки, че реагиращите "наваксват“.

Ебола е регистрирана и в провинциите Северно и Южно Киву в ДР Конго, както и в съседна Уганда, където има седем потвърдени случая.

Като уточни от какво се нуждае неговата провинция, Кашама обясни, че "квалифициран персонал“ трябва да бъде разположен възможно най-скоро и да бъдат създадени "сигурни центрове за лечение“.

Разгневени роднини, които се опитват да си вземат телата на близки, за които се твърди, че са починали от ебола, са се насочили към два центъра за лечение.

Под военно управление

Итури е под военно управление от 2021 г., когато цивилната власт беше заменена от военен генерал в опит да се неутрализират десетки въоръжени групировки, които действат в района от много години. Сред тях са Съюзническите демократични сили (ADF), свързани с групировката "Ислямска държава“.

"И накрая, трябва да мобилизираме финансови ресурси – те трябва да бъдат предоставени. Колкото повече време губим, толкова по-близо сме до бедствие“, каза губернаторът.