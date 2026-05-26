Руснаците превърнаха Пукет в свой анклав, но бъдещето остава несигурно

Екатерина Митсел прегледа графика на 6-годишната си дъщеря, докато чакаше на опашката пред училището в тропическата жега на Тайланд. Понеделниците са за репетиции на хора, вторниците и четвъртъците – за гимнастика. Срядите и съботите са за уроци по руски език – за всеки случай, ако семейството някога реши да се върне у дома.

Семейство Митсел е сред стотиците хиляди руснаци, които напуснаха страната след инвазията в Украйна през 2022 г., и е едно от приблизително 30 000 руски емигранти, живеещи на Пукет, курортен остров в южната част на Тайланд. Мнозина от тях го считат за по-спокоен от Бали, по-евтин от Дубай и по-приветлив от Европа, пише NYT.

Признаци за руско влияние има навсякъде по острова, който беше популярна дестинация за руснаците още преди войната: руски сауни, които процъфтяват въпреки тропическия климат, руски магазини за хранителни стоки, които продават продукти от родината, и ежедневни полети до Пукет с руската държавна авиокомпания „Аерофлот“. Ресторантите на плажа предлагат студен борш, а някои руски попзвезди и рапъри са включили острова в своите международни турнета.

Екатерина Митсел и дъщеря ѝ Алиса в дома им в Равай, Пукет. Семейството се премести от Москва преди четири години, след руската инвазия в Украйна.

Но с разрастването на руската общност в Пукет нараства и местното недоволство от това, че руснаците натрупват имоти, отварят бизнеси и — според критиците — злоупотребяват с визовата политика на страната, за да работят нелегално. (Тайландското външно министерство отказа да отговори директно на въпроси относно твърденията за визови измами на острова.)

Недоволството допринесе за атмосферата на несигурност, която витае над руската общност в Пукет. Руснаците, които имат визи за пребиваване, включително семейство Митсел, заявиха в интервюта, че не виждат острова като свой постоянен дом. А руснаците с по-краткосрочни престои са подложени на натиск от правителствените рестрикции върху туристическите визи.

Във вторник тайландското правителство намали наполовина периода на освобождаване от туристическа виза от 60 на 30 дни. Това може да засегне много от приблизително 15 000-те руснаци, които според руското консулство в Пукет живеят на острова без дългосрочни визи. Някои от тях са млади мъже, напуснали Русия, за да избегнат военната служба.

Евгений, 39-годишен инженер, който помоли фамилията му да не бъде публикувана от страх от репресии, каза, че е напуснал Русия през 2022 г. и е пътувал из Европа, преди да се установи в Пукет. Работил е в агенция за недвижими имоти около шест месеца, но е трябвало да напусне работата си, за да напусне временно страната и да поднови освобождаването си от виза, което е изтичало.

Някои от младите руснаци, които остават в Пукет, посещават православна служба в неделя, а след това остават за обяд с ориз и супа от миди. Един мъж там каза, че тренира в един от залите за муай тай на острова с 90-дневна виза, която правителството предлага на аматьорски бойци.

С изтичането на визовите им облекчения много руснаци плащат 150 долара, за да бъдат прекарани през границата и обратно, за да рестартират срока на престоя си - солидна периодична такса за млади мъже, които едва свързват двата края с нередовна работа. Евгений каза, че отива във Виетнам, за да обмисли възможностите си за престой в Тайланд.

Танет Тантипириякит, председател на провинциална туристическа асоциация, обслужваща бизнеса в Пукет, каза, че са получени оплаквания относно политиката за безвизово пътуване от тайландци в Пукет.

„Когато някой чужденец се държи лошо, те обвиняват безвизовия режим“, каза той, добавяйки, че руснаците са се превърнали в очевидна мишена отчасти защото са най-голямата група туристи на острова. Подобно недоволство избухна и в Бали, индонезийския остров, който някога е приветствал руснаци и украинци, избягали от войната.

В Пукет някои местни жители също обвиняват руснаците за покачващите се цени на имотите,

които са направили жилищата недостъпни за много тайландци.

Центърът на руската общност в Пукет, Банг Тао, е наречен "Тай Рубльовка" – по името на най-ексклузивния квартал в Москва. Преди четири години това беше празна земя край плажа. Сега там има курорти, търговски улици, вили в затворени комплекси и луксозни апартаменти.

Руските купувачи са съставлявали повече от половината от продажбите на имоти в Пукет през първата година от войната в Украйна, според Тайландския център за информация за недвижими имоти, правителствена изследователска агенция. Цената на земята на острова се е повишила с поне 20 процента през същата година, посочи агенцията.

Максим Шатилов, който е от Санкт Петербург и притежава агенция за недвижими имоти в Пукет, обслужваща руски семейства, е видял как бизнесът му процъфтява през последните четири години.

Руските пари бяха на показ наскоро една вечер в Come Leo Come, клуб за вечеря в руски стил в Банг Тао, който е собственост на украински бизнесмен. Гостите пристигаха със спортни коли, а високите токчета бяха неписаният дрескод за жените.

В слабо осветената трапезария с кадифени стени рускоговорящи сервитьори предлагаха чаши с първокласна текила и водка, както и плата с сашими и хайвер, докато тайландският персонал работеше в задната част на заведението. Танцьори размахваха шампански фойерверки, докато двама саксофонисти свиреха върху бара.

Въпреки че е натрупал състоянието си в Пукет, 31-годишният Шатилов каза, че това не е неговият постоянен дом. Но той и съпругата му, Алона Мироненко, не могат да се върнат в Русия, отчасти защото тя е украинска гражданка.

Посетители в „Come Leo Come“, вечеря-клуб в Банг Тао, където се изявяват рускоговорящи артисти. Митсел каза, че семейството ѝ също изпитва носталгия по родината. Те напуснаха Русия през 2022 г., защото съпругът ѝ, софтуерен инженер в американска технологична компания, не можеше да получава заплатата си на място, след като санкциите на САЩ блокираха достъпа на няколко руски банки до платежната система SWIFT.

След като се установиха в Пукет, мястото, където се развива действието на последния сезон на "The White Lotus", към тях се присъединиха и други руски приятели, търсещи стабилност за младите си семейства.

В края на всяка учебна година семейство Митсел обмисля да се върне в Русия, вместо да подновява визите си. Те посещават родината си всяко лято, за да видят родителите си, но дъщеря им копнее да кара кънки на лед и да си играе в снега. Миналата година г-жа Митсел я заведе на зимен карнавал в мол в Банкок, столицата на Тайланд, за да се наслади на изкуствения сняг.

Досега са решили да останат, защото се притесняват, че дъщеря им ще има трудности да се приспособи към руските училища.