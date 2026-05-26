На 62, а изглежда на 32: Как Брад Пит върна времето назад?

Описван от десетилетия като истинския Бенджамин Бътън, Брад Пит отново демонстрира много младежкия си вид, докато присъстваше на световната премиера на Mercedes-AMG в Лос Анджелис преди няколко дни.

62-годишният актьор изигра известната роля на мъж, който остарява на обратно в хитовия филм „Странният случай с Бенджамин Бътън“ през 2008 година, режисиран от Дейвид Финчър, и изглежда сякаш животът понякога наистина може да имитира изкуството. Брад демонстрира свежа визия на лицето по време на събитието, проведено на моста „Сикс Стрийт“.

С гладкия си тен и разрошените си кестеняви кичури, Пит – който от години се бори със слухове за направени козметични операции и фейслифт – изглеждаше по-добре от всякога.

Актьорът бе елегантно облечен в шоколадовокафяв костюм и носеше модерни слънчеви очила със златни рамки. До него блестеше приятелката му Инес де Рамон. Въпреки че двамата имат близо 30 години разлика, голяма част от феновете в социалните мрежи посочиха, че видът им по никакъв начин не издава това. Те започнаха да спекулират, че Брад се е подложил на някаква козметична интервенция, за да запази младежкото си излъчване – твърдения, за които досега няма потвърждение.

Въпреки че Пит продължава да мълчи относно тайните си за красота, експертите вече започнаха да разкриват своите версии по темата. Според тях, визията на актьора може да се дължи на фини нехирургични процедури и добра рутина за кожата, вместо на операции.

Д-р Алма Каменица, естетичен лекар, споделя пред Daily Mail следното „Брад Пит винаги е имал този естествено изразен изваян вид, но той остарява невероятно добре и определено изглежда много поддържан. Все още изглежда напълно като себе си, което обикновено е най-големият знак, че, ако са правени лечения, те са правени фино и добре“.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg