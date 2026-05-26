Руските аерокосмически сили получиха нова партида изтребители за превъзходство във въздуха с голям обсег Су-35С от държавната Обединена самолетостроителна корпорация, тъй като постоянните усилия за разширяване на производството по време на войната позволиха значително по-високи темпове на доставки, пише MWM. Типът изтребител все повече формира гръбнака на руския боен флот, като продължаващите доставки от влизането на самолета в експлоатация през 2014 г. доведоха до приблизително 150 самолета. Самолетът е претърпял по-интензивни бойни изпитания във въздух-въздух от всеки друг тип изтребител в света след Студената война и е бил свален на множество изтребители МиГ-29 и Су-27 на украинските ВВС, както и на F-16 в средата на май, сред широк кръг от други цели. Су-35 за първи път се сблъскаха със западни бойни самолети в голям мащаб, когато бяха разположени за осигуряване на въздушно прикритие на операциите на сирийското правителство срещу бунтовниците от края на 2015 г., след като Турция, Израел и множество членове на НАТО предоставиха въздушна подкрепа на бунтовниците.

След последната доставка, пилот на руските Въздушно-космически сили, управляващ Су-35, описа профила на мисията на самолета по следния начин:

"Су-35С е маневрен многофункционален изтребител. Това оборудване работи без оплаквания и екипажът го намира за удобно за работа. С този самолет изпълняваме различни задачи: прехващане на въздушни цели на голямо разстояние, прикриване на ударни групи и наземни обекти, унищожаване на безпилотни летателни апарати, както и нанасяне на прецизни удари по наземни и надводни цели с прецизно насочвани оръжия. Също така провеждаме разузнаване и идентифицираме вражески позиции на значителна дълбочина от линията на съприкосновение."

Въпреки че анализаторите са добре запознати с профила на мисията на самолета по време на военните действия в Украйна, остават значителни въпроси относно това как се очаква самолетът да действа в случай на високоинтензивни операции срещу НАТО, която разполага с няколкостотин авангардни изтребители F-35 от пето поколение.

Су-35 е обозначен като изтребител от "4+ поколение"

и не само няма усъвършенстваните възможности за избягване на радари на усъвършенствани изтребители от пето поколение като F-35 и китайския J-20, но също така използва по-малко сложна авионика, включително пасивен, а не активен електронно сканиращ антенен радар, и връзки за данни, които далеч не са най-съвременни. Ракетите „въздух-въздух“ R-77-1 и R-27 на самолета също изостават с повече от десетилетие от тези, които са на въоръжение в САЩ и Китай, като по-новите R-77M са интегрирани в изтребителите едва през 2025 г. и изглежда са закупени в ограничен брой. Ракетите R-74, използвани за визуален бой, също са способни да поразяват цели само под относително ограничен диапазон от ъгли в сравнение с американските AIM-9X Block 2 и китайските PL-10. По този начин, въпреки че Су-35 все още е в много отношения изключително впечатляващ изтребител и може да се похвали със значително предимство пред европейските типове изтребители, той остава далеч зад най-способните американски и китайски изтребители от пето и четвърто поколение, като F-15EX и J-16.

До 2025 г. Су-35 до голяма степен се смяташе за провал на експортните пазари, въпреки че след необявената доставка на 18 самолета на Алжир от февруари същата година, изтекли документи на руското правителство показаха, че 48 от самолетите са били поръчани за превъоръжаване на иранските военновъздушни сили и още шест за оборудване на етиопските военновъздушни сили. Това увеличи броя на потвърдените експортни поръчки четири пъти – от предишните 24 изтребителя, продадени на Китай, до 96 изтребителя, продадени на четири отделни чуждестранни клиента. Тъй като производството за посрещане на ирански поръчки, за което се съобщава, че е започнало в края на 2025 г., остава несигурно как това ще се отрази на темповете на доставки до руските аерокосмически сили. Възможността Русия да продаде изтребителя на Северна Корея е широко спекулирана, както и възможността Москва да търси вратички в настоящото оръжейно ембарго на ООН, за да снабди съседката си с оръжие, за да помогне за изплащането на разходите за десетки милиарди долари за обществени поръчки в областта на отбраната. Руският изтребител от пето поколение Су-57 обаче се смята за значително по-забележителен самолет за времето си и след първата експортна доставка за Алжир през ноември 2025 г. се очаква той да се представи значително по-добре на експортните пазари и да привлече повече внимание от страна на ВВС на Корейската народна армия.