Испанската корабостроителна компания Navantia работи съвместно с испанските военни, за да удължи експлоатационния живот на своите фрегати F100 поне до 2045 г.

Navantia ще добави множество нови характеристики към тези фрегати, включително подобрено въоръжение, включващо противокорабни ракети и усъвършенстван комплекс за електронна война (EW). Планът е част от Индустриалния и технологичен план за сигурност и отбрана, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по националната сигурност в The National Interest.

Това се случва, след като представителите на Мадрид по-рано тази година не се съгласиха с призивите на своите партньори от НАТО да увеличат разходите за национална отбрана на Испания и решиха да ги запазят на сегашните им нива.

Вместо да се поддаде на истерията около възраждащата се Русия, Мадрид предпочита да държи нещата на по-равномерно ниво. Той избира да обнови съществуващите си ограничени активи, вместо да инвестира пари, които всъщност нямат, в разширяване на армията си.

Фрегатите F100 са легендарна система в Европа.

Доставени между 2002 и 2012 г., петте фрегати са в средата на експлоатационния си живот. Според Baird Maritime, онлайн индустриално издание, "програмата F100 е първият европейски корабостроителен проект, който интегрира бойната система AEGIS" – което помага да се гарантира, че испанската Navantia остава лидер от световна класа на световния пазар за износ на оръжие.

В момента фрегатите F100 са оборудвани с ракети Harpoon. Сега испанците заменят тези по-стари системи с военноморски ударни ракети Kongsberg (NSM). Те се обновяват до ESSM Block II за по-добра противовъздушна отбрана. Navantia също така интегрира инструменти за по-добро спиране на кибератаки и подобни неконвенционални заплахи за своите военни кораби.

Междувременно испанците инсталират системи против дронове, за да откриват и противодействат по-добре на нарастващата заплаха от безпилотни летателни апарати (БЛА). Програмата е планирана да струва около 3,7 милиарда долара и ще се провежда предимно в корабостроителницата Ferrol.

Испанските F100 са водещият надводен боен кораб за испанския флот. Те съчетават усъвършенствани въздушни, противолодъчни и противонадводни бойни способности, които ще бъдат от съществено значение за всяка сила на НАТО, действаща в морето. Нещо повече, тези военни кораби могат да осигурят цялостна защита на флота и биха позволили на испанците да проектират надеждно мощ на дълги разстояния.

Тези фрегати бяха сред първите съвременни кораби на испанския флот. Испания няма да се раздели толкова лесно с тези военни кораби.