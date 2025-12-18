Американските суперносачи отново са в сила в Тихия океан

CVN-72 пристигна в Гуам за планирано посещение в пристанище миналата седмица, представлявайки втория американски суперносач, разположен в Западния Пасифик. Придружен от ракетните разрушители USS Spruance, USS Frank E. Peterson Jr. и USS Michael Murphy, USS Abraham Lincoln направи спирка на острова около три седмици след като се оттегли от домовото си пристанище в Сан Диего, пише Мая Карлин, автор по национална сигурност в The National Interest.

"Присъствието на нашата ударна група във водите на 7-ми флот демонстрира нашия ангажимент към свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион", каза контраадмирал Тод Уейлън, командир на ударната група на самолетоносача Abraham Lincoln. "Посещенията в пристанища на стратегически места като Гуам повишават нашата готовност за мисия и ни помагат да останем готови да изпълняваме морски операции в театъра на военните действия."

Служейки като флагман на Carrier Strike Group Three (CSG-3) с Carrier Air Wing Nine (CVN-9), USS Abraham Lincoln в момента е в процес на планирано разполагане в Западния Пасифик. Петият "суперносовоз" от клас "Нимиц", достигнал оперативен капацитет във ВМС, CVN-72 е снабден с всички най-нови и най-добри въоръжения, технологии и сензори за самолетоносач с неговия размер. Подобно на своите сестрински кораби, USS Abraham Lincoln може да носи приблизително пет дузини самолети, вариращи от различни самолети с въртящи се крила и самолети с фиксирани крила, с до 90 и няколко различни типа.

За да изстреля успешно някои от най-модерните самолети на службата, самолетоносачът е оборудван с парен катапулт.

Този невероятен механизъм за излитане и кацане позволява на тези платформи да заобиколят необходимостта от по-дълги писти. Както е обяснено от Popular Mechanics, „Парата се отклонява от котлите на кораба – парни котли, захранвани от ядрените реактори на кораба – и се подава по тръбопроводи точно под пилотската кабина, където се държи и е под налягане в специални резервоари. Междувременно предната колесница на самолет-носител се товарят върху малка совалка с размерите на плоча. Когато самолетът е готов за излитане, парата внезапно се освобождава и с прилив на мощност ускорява совалката – и прикрепения към нея самолет – надолу по пилотската кабина до скорости за излитане.“

Докато самолетоносачите на ВМС на САЩ обикновено следват Оптимизирания план за реагиране на флота (OFRP) на службата, който се състои от 36-месечен график за поддръжка, обучение и разполагане, CVN-72 се завръща в морето след 162-дневна мисия преди една година. Миналата година друг самолетоносач от клас Nimitz също наруши този протокол. USS Carl Vinson (CVN-70) приключи почти петмесечното си разполагане в началото на 2023 г. и отново напусна пристанището за деветмесечна последваща мисия по-малко от година по-късно. Засилването на геополитическото напрежение в Южнокитайско море и Червено море със сигурност допринесе за това увеличено присъствие на самолетоносачи през последните години.

