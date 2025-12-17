Как любимата поп звезда на Путин се превърна в "най-мразената жена в Русия“

Любимата поп звезда на Владимир Путин се превърна в "най-мразената жена в Русия", след като съдебно дело остави млада майка без дом и без милиони рубли.

70-годишната Лариса Долина, изпълнителка, удостоена с Орден от Кремъл и виден поддръжник на войната в Украйна, беше миналата година измамена със 175 милиона рубли от измамници, представящи се за руски служители по сигурността.

Долина продаде апартамента си в Москва на 34-годишната Полина Лурие, като изплати парите на измамниците. В опит да си възстанови загубите, Долина поиска от съдия да ѝ върне апартамента, въпреки че продажбата беше приключила и Лурие беше платила изцяло, пише The Telegraph.

Съдията се съгласи, оставяйки Лурие без апартамента или 112-те милиона рубли, които беше платила. Московски съд постанови, че Лурие трябва да си възстанови парите от измамниците, които са се насочили към Долина.

Аферата се превърна в кауза "célèbre" в Русия, подхранвана от схващането, че близостта до Кремъл може да се превърне в правна привилегия за проправителствени фигури.

Дмитрий Свищев, руски политик, го определи като "национално бедствие“, докато Мария Захарова, говорител на Кремъл, предупреди, че "враговете“ на Русия експлоатират скандала като част от "хибридна война“, за да "провокират сблъсък между хората“.

В страна, където дори косвеното несъгласие с правителствената линия може да доведе до наказания, възприеманата борба между Давид и Голиат се превърна в рядък гръмоотвод за антиелитни настроения.

Екстравагантна изпълнителка, известна с екстравагантните си, блестящи тоалети, Долина сдържа сълзите си в необичайно мрачна, изцяло в черно изява по руската държавна телевизия миналата седмица, докато се извиняваше публично. Мащабът на негативната реакция е такъв, че дори Burger King на практика санкционира Долина, отказвайки да доставя до апартамента ѝ, докато средствата не бъдат върнати изцяло на Лурие.

Във вторник Върховният съд на Русия призна собствеността на Лурие върху апартамента, но позволи на Долина да продължи да живее там, докато по-долна инстанция не разгледа насрещен иск за принудително изгонване.

Проучване на Lenta.ru сред близо 32 хиляди респонденти установи, че 95% от руснаците "осъждат“ Долина по случая, тъй като мемета, изобразяващи я като злодейка от поп културата, заляха социалните медии.

Слава, прокремълската певица, известна още като Анастасия Сланевская, заплаши със съдебни действия, твърдейки, че не може да продаде собствения си апартамент, след като купувачите се отказаха от покупките поради опасения, че сагата може да се повтори.

Актьорът Никита Джигурда също се изказа, обвинявайки Долина в "ограбване на невинни хора“ и призовавайки за отмяна на решението на съда.

"Най-мразената жена" в Русия

Уебсайтът The Bell я нарече "най-мразената жена в Русия“.

По време на сълзливото си телевизионно участие Долина отново се извини и обеща да изплати парите на Лурие на вноски, но беше критикувана онлайн за това, което някои нарекоха "крокодилски сълзи“.

Дългогодишен съюзник на Путин, Долина е изнасяла представления пред руски ветерани в окупираните украински региони и фигурира в списък с лица, считани за врагове на украинската държава.

Тя пя националния химн заедно с Путин на тържествата по случай анексирането на Крим през 2015 г. и получи Ордена на приятелството от президента през 2019 г.

В топло послание за рождения ѝ ден, публикувано на уебсайта на Кремъл през септември, Путин похвали нейния "щедър, уникален талант“ и "жизнен артистичен темперамент“.

ЕС, Канада, Монако и Швейцария вече санкционираха Долина за подкрепа на войната на Русия срещу Украйна чрез изпълнения на държавни събития.

Сагата дори въведе нов термин – "ефектът на Долина", за да опише смущенията на вторичния пазар на недвижими имоти в Русия, причинени от срив на доверието между купувачи и продавачи.

Кое е най-важното събитие в света за отминаващата си 2025 година? Надежда за мир, но войната в Украйна продължава поредна година

Тръмп встъпи в длъжност и постави условия: На Украйна, Русия, на целия свят

Митата на Тръмп – икономически игри срещу ЕС и Китай

Подкрепа към големия брат: Ким Чен Ун прати войски на Путин

Срещата между Путин - Тръмп

Войната в Близкия изток: Мирът е близо, но не съвсем

Санкциите към Лукойл и Роснефт, които засегнаха няколко страни в Европа

Скандалът с корупция в Украйна

Убийството на Чарли Кърк в САЩ

Разследванията в ЕС за корупция: Удар срещу Урсула фон дер Лайен

Смъртта на Папа Франциск и изборът на новия папа Лъв XIV

Природните катаклизми: Голям пожар вилня в Калифорния, земетресение уби хиляди в Минмар, друго люля с дни Санторини

Изкуственият интелект все по-ударно влиза в живота на хората

Общо 2138 гласа