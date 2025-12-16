IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 98

Патриарх Кирил: Руснаците да благодарят на Бог за Путин и за всичко, което Русия извършва

Той също така призова руснаците "да се трудят за благото на Църквата"

16.12.2025 | 17:23 ч. 61
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Главата на Руската православна църква (РПЦ), патриарх Кирил, заяви, че днес руснаците живеят в "много благополучно време", тъй като Владимир Путин е "първият православен президент от царски времена насам".

"Понякога дори си мисля: Господи, нима това е истина?", сподели предстоятелят по време на проповед в храма "Свети равноапостолен велик княз Владимир" в Москва, написа базираната в Нидерландия медия "Москоу таймс".

Според Кирил това "наистина е дадено свише".

"Затова трябва да сме благодарни на Бог и за страната, в която живеем, и, откровено казано, за властта и, разбира се, за всичко, което Русия извършва днес", отбеляза патриархът.

Свързани статии

Той също така призова руснаците "да се трудят за благото на Църквата и Отечеството и да се отклоняват от всякакви изкушения, които понякога се налагат от недоброжелатели на страната", стремящи се да "отклонят" нейните граждани "от забележителния курс на цивилизационно развитие".

"Тогава ще избегнем огромните проблеми, с които се сблъска научно, технологично и финансово развитият Запад. Няма да съдим никого, но духовно-нравствената криза на това общество е напълно очевидно. Защото ако опората е само в науката, технологиите и капитала, едва ли може да се изгради общество, в което хората ще бъдат щастливи", заключи главата на РПЦ.

По-рано патриарх Кирил определи Путин, който започна войната в Украйна, като "пример за добър християнин".

Предстоятелят твърдеше, че президентът е "искрено вярващ", "църковен" човек, който "никога не се срамува нито в храм да влезе, нито да се причасти със Светите Христови Тайни". Кирил също така нееднократно е призовавал руснаците да се молят за Путин.

Самият президент е споделял, че "от време на време" у него възниква желание "да се обърне към всевишния и да се прекръсти", а понякога дори застава на колене.

Путин също така твърдеше, че войната в Украйна, където по западни данни Русия е загубила вече над 1,15 милиона души, включително най-малко 250 хиляди убити, е била "угодна на Бога".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Патриарх Кирил Русия Бог Владимир Путин Москва
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem