Патриарх Кирил: Руснаците да благодарят на Бог за Путин и за всичко, което Русия извършва

Главата на Руската православна църква (РПЦ), патриарх Кирил, заяви, че днес руснаците живеят в "много благополучно време", тъй като Владимир Путин е "първият православен президент от царски времена насам".

"Понякога дори си мисля: Господи, нима това е истина?", сподели предстоятелят по време на проповед в храма "Свети равноапостолен велик княз Владимир" в Москва, написа базираната в Нидерландия медия "Москоу таймс".

Според Кирил това "наистина е дадено свише".

"Затова трябва да сме благодарни на Бог и за страната, в която живеем, и, откровено казано, за властта и, разбира се, за всичко, което Русия извършва днес", отбеляза патриархът.

Той също така призова руснаците "да се трудят за благото на Църквата и Отечеството и да се отклоняват от всякакви изкушения, които понякога се налагат от недоброжелатели на страната", стремящи се да "отклонят" нейните граждани "от забележителния курс на цивилизационно развитие".

"Тогава ще избегнем огромните проблеми, с които се сблъска научно, технологично и финансово развитият Запад. Няма да съдим никого, но духовно-нравствената криза на това общество е напълно очевидно. Защото ако опората е само в науката, технологиите и капитала, едва ли може да се изгради общество, в което хората ще бъдат щастливи", заключи главата на РПЦ.

По-рано патриарх Кирил определи Путин, който започна войната в Украйна, като "пример за добър християнин".

Предстоятелят твърдеше, че президентът е "искрено вярващ", "църковен" човек, който "никога не се срамува нито в храм да влезе, нито да се причасти със Светите Христови Тайни". Кирил също така нееднократно е призовавал руснаците да се молят за Путин.

Самият президент е споделял, че "от време на време" у него възниква желание "да се обърне към всевишния и да се прекръсти", а понякога дори застава на колене.

Путин също така твърдеше, че войната в Украйна, където по западни данни Русия е загубила вече над 1,15 милиона души, включително най-малко 250 хиляди убити, е била "угодна на Бога".