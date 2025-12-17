Мелони: Истинският враг на ЕС е нашата неспособност да вземем решение и идеологията на упадъка

Най-големият враг на Европейския съюз не е извън блока, а е неговата собствена нерешителност, заяви премиерът на Италия Джорджа Мелони пред долната камара на парламента. Изявлението ѝ беше свързано с предстоящата среща на върха на ЕС тази седмица, съобщи АНСА, цитирана от БТА.

"Убедени сме, че сложността на този момент изисква прагматичен подход, способен да надхвърли идеологическия догматизъм", заяви Мелони. "Смятам, че това е най-добрият начин да отговорим на новата стратегия за сигурност на Америка."

"Безсмислено и вредно е да се предприемат атаки срещу въображаем враг; истинският враг е нашата неспособност да вземем решение и идеологията на упадъка, която Европейският съюз драстично прие през последните години", подчерта Мелони.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е критикувал ЕС и в интервю за "Политико" миналата седмица заяви, че европейските лидери са "слаби", а някои от тях са "глупави".

Мелони също така заяви пред италианския парламент, че намирането на законен начин за използване на замразените руски активи за финансиране на Украйна "съвсем не е лесно".

Тя потвърди подкрепата на Италия за Киев, като настоя, че Москва трябва да плати за военните щети, като подчерта, че всяко действие от страна на Европейския съюз се нуждае от солидна правна основа.

Освен това Мелони критикува предложения от Европейската комисия многогодишен бюджет за периода 2028-2034 г., като заяви, че в настоящия си вид той е неприемлив за Италия.

"Предложението на Комисията включва увеличени вноски и намалени средства за традиционни политики, които са от решаващо значение за нас, като общата селскостопанска политика и кохезионната политика", заяви Мелони пред парламента.

"Ще го кажа направо: няма да приемем да плащаме повече, за да получим по-малко."

Мелони допълни, че Италия няма да подпише търговското споразумение между ЕС и южноамериканския блок Меркосур, докато няма гаранции, че европейските фермери ще бъдат защитени от потенциалните вредни последици за тях.

Русия поставя "неразумни" изисквания към водената с посредничеството на САЩ инициатива за мир в Украйна, заяви италианският премиер Джорджа Мелони преди срещата на върха на лидерите на ЕС, предаде Ройтерс.

Италианският премиер допълни, че италианският прагматизъм е надделял, след като Европейската комисия смекчи забраната си за нови дизелови и бензинови автомобили от 2035 г., нещо, за което Рим призоваваше, за да помогне на затруднената автомобилна индустрия в Европа, съобщи АНСА.

Вместо да достигнат нулеви нива до 2035 г., емисиите на отработени газове от новите превозни средства ще трябва да бъдат намалени с 90% спрямо нивата от 2021 г.

"Беше постигнато балансирано и прагматично споразумение, което зачита конкурентоспособност", заяви Мелони пред долната камара преди тазседмичната среща на върха на ЕС.

"Това е значителен резултат, който показва как с подхода си Италия може да коригира вредни политики."