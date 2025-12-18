AI също греши: Обърка кларинет с пистолет и вдигна накрак училище

Полицията е реагирала на сигнала в средното училище във Флорида минути след получаването на сигнала миналата седмица: Охранителни камери са засекли мъж в сградата, облечен в камуфлаж, с "подозирано оръжие, насочено по коридора, държан в позиция на пушка през рамо“.

Училището в Овиедо е блокирано. Служител е претърсил класните стаи, но не е могъл да намери лицето, нито да чуе никакъв шум, според полицейски доклад, цитиран от The Washington Post.

След това диспечерите са добавили още един детайл. След по-внимателен преглед на изображението, подадено до полицията, те са казали на служителя, че предполагаемата пушка може да е музикален инструмент.

Служител направил проверка до мястото, където учениците се криели в стаята за музика. Той открил виновника - ученик, облечен във военен костюм за тематичен ден на преобличане и "подозираното оръжие“: кларинет.

Гафът е възникнал, защото система за наблюдение, задвижвана от изкуствен интелект, използвана от средното училище "Лоутън Чайлс“, погрешно е маркирала кларинета като оръжие, според ZeroEyes, охранителната компания, която управлява системата и има договор с училищния район на "Лоутън Чайлс“.

Подобно на нарастващ брой училищни райони в цялата страна, държавните училища на окръг Семинол се обърнали към наблюдение, задвижвано от изкуствен интелект, за да засилят сигурността в кампуса.

ZeroEyes продава система за откриване на заплахи, която сканира видеозаписи от наблюдение за признаци на оръжия или контрабанда и предупреждава правоохранителните органи, когато бъдат забелязани. Апетитът към такива системи нарасна в ерата на чести, нашумели стрелби в училища - като нападението в университета "Браун“ в събота, при което бяха убити двама ученици и бяха ранени девет.

Някои експерти по безопасност и поверителност в училищата заявиха, че неотдавнашният инцидент в средното училище във Флорида е част от тенденция, при която системите за откриване на заплахи, използвани от училищата, дават грешки, излагайки учениците на неоправдано подозрение и стрес.

AI security platform mistakes a clarinet for a firearm at a Florida middle school. The entire school was locked down under a code red. This is a concrete example of what could go wrong. 😑 pic.twitter.com/HRtqAeGe8m — Heather from Florida (@flrainh) December 16, 2025

"Това са недоказани технологии, които се рекламират като осигуряващи много сигурност и сигурност“, каза Дейвид Рийдман, основател на базата данни за стрелба в училищата от детска градина до 12 клас. Рийдман е бил назначен от ZeroEyes като директор на индустриалните изследвания през септември 2023 г. и трудовото му правоотношение е приключило с уволнение през същата година, според ZeroEyes и Рийдман.

ZeroEyes заяви, че обучени служители преглеждат сигналите, преди да бъдат изпратени, и че софтуерът им може да спаси живота при предотвратяването на масови стрелби, като предупреди правоохранителните органи за оръжия в кампуса в рамките на секунди. В Lawton Chiles ученикът, сигнализиран от

ZeroEyes, е държал музикалния си инструмент като пушка, каза съоснователят Сам Алаймо пред The ​​Washington Post.

"Не смятаме, че сме допуснали грешка, нито пък училището“, каза Алаймо.

Държавните училища на окръг Семинол отказаха да коментират инцидента от вторник, но предоставиха копие от писмото, което изпратиха до родителите на учениците от Lawton Chiles след инцидента.