Коща: Разширен ЕС означава по-сигурна, силна и мирна Европа

Председателят на Съвета на Европейския съюз Антонио Коща заяви по време на среща на върха между ЕС и Западните Балкани в Брюксел, че разширен ЕС означава и по-сигурна, силна и мирна Европа.

"Твърдо подкрепяме бъдещето на Западните Балкани в Европейския съюз", заяви Коща.

"Разширяването остава ключово за нашите съвместни цели. Това е правилният избор по три причини. Първо, от геополитическа гледна точка. Разширен ЕС означава по-сигурна, силна и мирна Европа. Второ, защото разширяването укрепва общия ни просперитет. Всяко предходно разширяване доказа това", посочи Коща и допълни, че третата причина е, че ЕС остава привлекателен и доверен проект.

По думите му разширяването се случва по-бързо в последните 15 години и страните от Западните Балкани трябва да се възползват от това.

Той допълни, че в последната година Черна гора очевидно е ускорила евроинтеграцията си и само тази седмица е затворила успешно пет глави от преговорите за присъединяване с ЕС. От друга страна, Северна Македония е направила крачки за укрепване на регионалната свързаност. Босна и Херцеговина пък е приела Дневен ред с реформи – необходима стъпка за достъп до Плана за растеж. Коща приветства и стъпките, предприети от Косово за изграждане на доверие между общностите в страната.

"Само с преодоляването на миналото Западните Балкани могат напълно да заемат мястото си на бъдещи членки на ЕС и да допринесат за стабилна, просперитетна и обединена Европа“, каза той. „ЕС е и ще остане най-довереният партньор на Западните Балкани. Всички те са част от европейското семейство, а ЕС е тяхното място", добави Коща. / БТА