Бой в албанския парламент, депутати запалиха и факли ВИДЕО

Извън сградата безредиците се пренесоха и на улицата, където бяха подпалени оптични кабели

18.12.2025 | 19:04 ч.
Днешното пленарно заседание на албанския парламент започна с пълен хаос още преди официалното му откриване. Депутати от опозицията влязоха в сблъсъци с охраната, а в пленарната зала бяха използвани пиротехнически средства.

Охраната се опита да възстанови реда, като изведе представители на Демократическата партия от местата, предназначени за министри, но напрежението непрекъснато ескалираше. В един момент депутатът Клевис Балиу се опита да стигне до министерските кресла, но беше спрян от охранителите. Ръководителят на парламентарната група на Демократическата партия Газмент Барди предупреди охраната да не докосва народните представители, а лидерът на партията Сали Бериша предупреди, че ще има сериозни последици, ако бъде нападнат който и да е депутат.

Кулминацията на напрежението настъпи, когато депутатът Белинд Келъичи запали факла край местата на министрите в пленарната зала, а председателят на парламента Нико Пелеши отстрани от заседанието Клевис Балиу и Фламур Ноку. Въпреки хаоса Ендри Шабани успя да положи клетва като омбудсман, докато Балиу го прекъсваше с викове и настояваше да напусне залата. След клетвата Шабани, под аплодисментите на мнозинството, изпрати въздушна целувка към опозиционните депутати, което допълнително изостри обстановката. По искане на Таулант Баля, ръководител на парламентарната група на Социалистическата партия, заседанието продължи с поименно гласуване на законопроектите.

Извън сградата безредиците се пренесоха и на улицата, където бяха подпалени оптични кабели. 

Това се случи Dnes

Албания парламент бой опозиция
