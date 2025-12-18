Расте интересът на чуждестранните инвеститори към гръцки имоти

Чуждестранното търсене на недвижими имоти в Гърция се увеличава през тази година, според данни на RE/MAX Hellas, което потвърждава позицията на страната като една от най-стабилните и привлекателни дестинации в Източното Средиземноморие за втори дом, ваканционни имоти и инвестиционни възможности.

Годишното проучване на най-голямата мрежа за недвижими имоти в Гърция, се базира на сключените сделки в цялата й национална мрежа. То проследява страните на произход на купувачите, възрастовите профили, броя на посещенията, направени преди покупката, намеренията за постоянно преместване и методите на финансиране, пише To Vima.

В Атика израелските купувачи представляват най-голямата част от чуждестранните купувачи, следвани от купувачи от Турция и Ливан, като забележителен интерес проявяват и Китай и Украйна. Израелците са начело и в Солун, където са следвани от купувачи от България, Германия, Турция и Албания.

В останалата част от страната германците представляват най-голямата група чуждестранни купувачи, докато българските и френските инвеститори запазват силно присъствие. Израелците и турците следват отблизо.

Възрастовият профил на чуждестранните купувачи показва ясна концентрация в средната възраст.

Четирима от десет купувачи (40%) са на възраст между 41 и 50 години, докато тези на възраст 51–60 години съставляват 27%. Купувачите над 61 години представляват 16% от общия брой, а тези на възраст 31–40 години – 14%. По-младите купувачи под 30 години остават малка малцинство, едва 3%.

Поведението на купувачите също разкрива предпазлив, но стабилен подход. Повечето чуждестранни купувачи (68%) посещават Гърция два до три пъти, преди да вземат решение за покупка, а 16% правят повече от три посещения. Други 16% пристъпват към покупка след само едно посещение.

Що се отнася до дългосрочните планове, 57% оставят отворена възможността да се установят трайно в Гърция, а 18% заявяват ясно намерение да го направят. Един на всеки четирима купувачи не планира трайно преместване.

Накрая, тенденциите във финансирането подчертават силната ликвидност: 90% от чуждестранните купувачи са използвали собствени средства, което ускорява транзакциите, докато само 10% са разчитали на заеми.