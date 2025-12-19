IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мерки на правителството на Тръмп срещу терапиите за смяна на пола при младежи

Обявените мерки ще бъдат подложени на обществено обсъждане

19.12.2025 | 03:07 ч. 2
Снимка: Reuters

Здравното министерство на САЩ обяви днес серия от мерки, имащи за цел да забранят достъпа на младите транссексуални американци до терапии за смяна на пола, предаде Франс прес.

Мерките веднага бяха разкритикувани от здравни организации и организации, защитаващи правата на ЛГБТ+ общността.

Мерките предвиждат прекратяване на федерално финансиране за болници, които предлагат хормонални и хирургични терапии за непълнолетни транссексуални.

 

Обявените мерки ще бъдат подложени на обществено обсъждане и вероятно ще бъдат оспорени пред съдилища от неправителствени организации или управлявани от Демократическата партия щати, ако бъдат приети.

Откакто се върна на власт, американският президент Доналд Тръмп отмени доста придобивки, на които се радваха транссексуалните. Държавният глава например нареди транссексуалните да бъдат изключени от редиците на американските въоръжени сили./БТА

