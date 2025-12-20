Задъхване в Русия: Как Владимир Путин плаща за войната си в Украйна?

Докато международното внимание е насочено към усилията на Украйна да финансира военните си усилия, Русия също започва да усеща напрежението от кампанията, която продължи близо четири години.

Военните разходи в Русия почти се утроиха от 2021 до 2024 г., като се увеличиха от 5,9 трилиона рубли до 16,2 трилиона рубли (150 милиарда британски лири) годишно, а делът ѝ от държавните разходи се увеличи от 24% на 40%, като същевременно износът намаля с 13,5%.

Значителните финансови резерви и нарастващите приходи от петрол през 2022-2023 г. позволиха на Русия да устои на санкциите и ранната фаза на войната в Украйна. Повишенията на лихвените проценти и контролът върху капитала помогнаха за овладяване на спада в стойността на рублата, докато увеличените публични разходи в свързани с войната индустрии допринесоха за силен растеж на БВП от 4% след първоначалния спад.

Между 2021 и 2024 г. средната месечна заплата на руски работник във военна фабрика се е увеличила със 70% до 106 800 рубли (1000 британски лири) на месец, докато годишната заплата и средствата за преместване на войник по договор са скочили седем пъти до 4,5 милиона рубли (42 000 британски лири) в сравнение с 2021 г., преди началото на войната. Тези увеличени заплати и бонуси за набиране на персонал са стимулирали потреблението, но много от получателите също така са вложили парите си в спестявания, намалявайки инфлационния натиск.

Междувременно Русия е намерила начини да заобиколи санкциите и да диверсифицира износа си, откривайки нова търговия със страни като Индия, Китай и Турция.

Въпреки че военната икономика на Русия не се е сринала, както някои западни наблюдатели са се надявали, има тревожни признаци за президента Путин.

Инфлацията е 8%, реалните доходи падат, потребителските данъци се покачват, бюджетният дефицит расте, а при лихвени проценти от 16%, разходите за обслужване на дълга се увеличават, тъй като правителството се стреми да запълни дупките във военния бюджет със заеми.

Доклад, публикуван този месец от PeaceRep, група, ръководена от Университета в Единбург, която изследва конфликтите, установи, че "руската икономика е значително по-малко способна да финансира войната, отколкото беше в началото ѝ през 2022 г.".

Изчерпването на ликвидните резерви на Фонда за национално богатство (НФН), липсата на достъп до замразени валутни резерви, ниските цени на петрола и спадът в приходите от петрол и газ, съчетани със значително увеличение на военните разходи, ще затруднят Москва да поддържа войната в сегашния ѝ вид, заключиха авторите.

В доклада се казва, че около 76% от предвоенните ликвидни резерви на NWF в размер на 148 милиарда долара (110 милиарда британски лири) са били използвани през първите три години от войната.

Русия разкри за първи път в сряда колко харчи за така наречената си "специална военна операция" (СВО) в Украйна, за разлика от общите разходи за отбрана. Министърът на отбраната Андрей Белоусов заяви, че СВО представлява 5,1% от БВП, или около 11,1 трилиона рубли (104 милиарда британски лири).

Подобна цифра ще бъде все по-трудна за събиране, след като цената на руския суров петрол падна до най-ниското си ниво тази седмица от началото на инвазията, което намали потоците към военната хазна на Москва.

"Силната рубла, ниските цени на петрола и санкциите са токсична смес за руската хазна", каза Янис Клуге, анализатор по Русия в Германския институт за международни и сигурностни въпроси.