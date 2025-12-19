Европа все още не желае да плаща за спасяването на Украйна

"Имаме прост избор", заяви Доналд Туск, мрачният полски министър-председател, при влизането си в една от най-важните срещи на върха на Европейския съюз за едно поколение. "Или пари днес, или кръв утре. И не говоря само за Украйна. Говоря за Европа".

Туск имаше предвид, че свободата на европейците е заложена на карта в калните бойни полета на Украйна: страните от ЕС могат или да платят, за да спрат Владимир Путин там сега, или да се сражават, когато неговите войски ги нападне следващия път.

Уравнението на Туск – пари или жертви – разкрива конфликта в сърцевината на всички борби на ЕС за подкрепа на Украйна. Какво точно са готови да дадат 27-те членки на блока, за да спасят Украйна и себе си?

Срещата на върха в Брюксел в четвъртък вечерта даде отговор: в идеалния случай – парите на някой друг.

В 2:56 ч. сутринта в дъждовната брюкселска нощ лидерите на ЕС постигнаха споразумение да заемат 90 милиарда евро от финансовите пазари, за да поддържат Украйна през следващите две години.

"Ние се ангажирахме, ние изпълнихме", похвали се председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Отвъд пропагандата, моделът е ясен. Разделен блок от европейски държави месеци наред спореше публично и на закрито за това кой трябва да плати сметката, и вероятно все още не е взето решение.

От Втората световна война насам Европа разчита на военната мощ на САЩ за своята отбрана. От февруари 2022 г. насам тя разчиташе на американски пари за отбраната на Украйна в продължение на три години. След като Доналд Тръмп се върна в Белия дом и прекрати финансирането от САЩ тази година, европейците увеличиха своите вноски, но не достатъчно, за да запълнят празнината.

Затова влиятелните фигури в ЕС трябваше да намерят друг източник, от който да съберат пари за Украйна.

Германският канцлер Фридрих Мерц и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен знаеха как искат да получат парите – чрез конфискация на руски активи, депозирани в белгийска банка. През последните два месеца те се опитаха да убедят колегите си лидери да се присъединят към плана им да използват замразените средства на Москва за огромен заем за Украйна.

Но белгийският министър-председател Барт Де Вевер отказа, опасявайки се от съдебни действия и други репресии от страна на Путин, ако суверенните активи бъдат пренасочени, за да помогнат на Киев.

Вместо това, план Б, за който Politico съобщи за първи път миналия месец, беше тихо изготвен. Когато Де Вевер отново отхвърли идеята за активите, Мерц отстъпи и резервният вариант за използване на съвместно заемане от ЕС получи подкрепа в последния момент на срещата на върха.

Съгласно този план, съвместното заемане от ЕС ще бъде гарантирано от бюджета на ЕС, който се финансира от страните членки. В крайна сметка руските активи биха могли да бъдат използвани за изплащане на този заем, макар че все още не е ясно.

Няма съмнение, че Киев се нуждае от пари.

Според Международния валутен фонд Украйна е изправена пред недостиг на финансиране в размер на 72 милиарда евро през следващата година.

„Няма по-важен акт на европейска отбрана от подкрепата за отбраната на Украйна“, заяви фон дер Лайен в навечерието на срещата на върха.

За съжаление на председателя на Комисията и другите, които искат да направят всичко възможно за Украйна, много европейци все още не приемат нейния аргумент.

Институтът в Кил проследява подкрепата за Украйна от началото на пълномащабната инвазия на Путин през 2022 г. Последната му актуализация разкрива пропуските, които европейските държави оставят във финансите на Киев.

В доклад от началото на този месец анализаторите от Кил заявиха, че новите помощи през 2025 г. може да спаднат до най-ниското си ниво от началото на войната през 2022 г. и са на път да останат далеч под необходимото, за да запълнят празнината, оставена от оттеглянето на Америка.

В същото време различията в приноса на европейските страни се увеличиха. Докато Франция, Германия и Обединеното кралство значително увеличиха приноса си към Украйна, скандинавските страни като Швеция, Норвегия и Дания останаха далеч напред по отношение на процента от БВП, който изразходват.

Съгласно условията на окончателното споразумение от срещата на върха, Унгария, Чехия и Словакия изобщо няма да допринесат за плана за финансиране на Украйна. ЕС от 27 държави-членки се превърна в група от 24.

Страните от ЕС, поне на хартия, представляват колективна икономическа суперсила в сравнение с Русия. Общият БВП на 27-те страни от ЕС възлиза на 18 трилиона евро, докато БВП на Русия е 2 трилиона евро.

Дори без да се включват Норвегия и Обединеното кралство, европейските съюзници на Украйна разполагат с ресурсите да победят Путин, ако наистина искат.

Може би най-притеснителното за съюзниците на Украйна е, че избирателите в някои от най-големите икономики на ЕС може би губят интерес. Проучване на POLITICO сред 10 000 души в пет западни страни установи, че анкетираните в Германия и Франция са дори по-нежелаещи да продължат да финансират Украйна, отколкото хората в САЩ.

В Германия 45% казват, че биха подкрепили съкращаването на финансовата помощ за Киев, докато само 20% казват, че искат да увеличат финансовата помощ. Във Франция 37% искат да дават по-малко, а 24% предпочитат да дават повече.

Изправени пред различията между северните страни, които са уморени да харчат безкрайни милиарди за Украйна, и другите, които никога не са го правили, европейските лидери избраха най-лесния отговор тази седмица. И дори това беше почти прекалено трудно.