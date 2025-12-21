IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Елисейският дворец: Готовността на Путин за диалог с Макрон е "добре дошла"

В следващите дни ще обсъдим най-добрия начин как да продължим, се казва в позицията

21.12.2025 | 16:30 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че в следващите дни ще обмисли как може да бъде започнат евентуалнен диалог с руския президент Владимир Путин, предаде Франс прес.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че Путин е готов за диалог с Макрон. В изявление Елисейският дворец определи този подход като "добре дошъл". 

"Добре е, че Кремъл даде публично съгласие за тази стъпка. В следващите дни ще обсъдим най-добрия начин как да продължим", се казва в позицията. 

Макрон предприе стъпки в тази посока след срещата на върха на ЕС в Брюксел в петък. Елисейският дворец подчерта, че евентуални преговори с Москва ще се водят "при пълна прозрачност" пред украинския президент Володимир Зеленски и европейските партньори, като целта остава постигането на "траен и устойчив мир" в Украйна.

"Нападението на Украйна и упоритостта на президента Путин сложиха край на всякаква възможност за диалог през последните три години. Щом перспективата за примирие и мирни преговори стане по-ясна, отново става полезно да се говори с Путин", се посочва още в позицията на Париж. 

В петък Макрон заяви, че би било "полезно" европейците отново да разговарят с Путин, вместо да оставят Съединените щати да водят преговорите сами.

Последният телефонен разговор между Макрон и Путин беше на 1 юли и бе първият им контакт от три години, като тогава двамата лидери само констатираха различията си. (БТА)

Еманюел Макрон Владимир Путин Войната в Украйна Франция
