"Ние сме фашисти“: Мемоарите на Pussy Riot за проблемите с Русия

След като е освободена от затвора през декември 2013 г., излежала присъда за "хулиганство, мотивирано от религиозна омраза“, руската политическа активистка Мария Альохина отбелязва, че тя и нейните колеги от пънк групата Pussy Riot "са пристигнали в различна държава“.

Външно Русия се стреми да покаже на света през този период, че е сериозна глобална сила чрез събития като Зимните олимпийски игри в Сочи. Реалността, както пише Альохина, е съвсем различна: само няколко месеца по-късно Русия започва войната си срещу Украйна, анексира Кримския полуостров и предизвиква боеве в Донецка и Луганска области.

След като руските войници започват да извършват насилие в чужбина, самото руско общество потъва в нещо по-мрачно: "Властите дават зелена светлина за създаване на насилие в собствената ни страна. Броят на нацистките групировки се увеличава. Гопниците с ленти "Свети Георги“, наричащи се патриоти, нападат и бият всеки, който не е съгласен с новия "патриотизъм“.

Политическо момиче

Новата книга на Альохина, "Политическо момиче: Живот и съдба в Русия“, обхваща периода от първото ѝ освобождаване от затвора до бягството ѝ от Русия през пролетта на 2022 г., период, който съвпада с някои от най-мрачните моменти в новата история на страната. Тези години са белязани от събития като убийството на опозиционния лидер Борис Немцов, свалянето на полет 17 на Malaysia Airlines над Източна Украйна и отравянето на Алексей Навални – епизоди, които функционират по-малко като кулминации на разказа, отколкото като повтарящи се маркери за система, която се плъзга все по-дълбоко в репресии.

Книгата се задържа неравномерно върху тези моменти, но непоследователността изглежда по-скоро умишлена, отколкото небрежна. Ефектът, когато епизодите се четат в близка последователност, е по-скоро кумулативен, отколкото драматичен. Това, което се очертава, е не само летопис на политическото насилие в съвременна Русия, но и разказ за това колко бързо необикновеното става навик – как катастрофата, повтаряна достатъчно често, губи способността си да шокира.

На фона на често фрагментирания и полемичен дискурс, който характеризира голяма част от писанията на руски изгнаници, книгата на Альохина се откроява с яснотата на преценката си. Тя не избягва въпроса за колективната вина на руското общество за войната, за разлика от онези, които твърдят, че "ако всички са виновни, тогава никой не е виновен“.

Вместо това, Альохина настоява да съчетае две неудобни истини: че е направила каквото е могла, за да промени страната, многократно и с нарастваща лична цена, и че руското общество като цяло остава съучастник в последвалите ужаси. Моралната тежест на книгата се крие именно в този отказ да превърне индивидуалната съпротива в колективно оправдание.

"Страхувам се да кажа най-важното нещо на глас – присъда“, пише тя за клането в Буча. "(Това е присъда) на всички нас. Не съм сигурна, че Русия има право да съществува след това", пише Альохина.

Ужасът от военните престъпления на Русия в Украйна се засилва от това колко бързо голяма част от руското общество сякаш приема конфликта, пише Альохина, като мнозина настояват, че руският президент Владимир Путин "прави правилното нещо“. Оцеляването на Кремъл е свързано с машинарията на войната: той е не само инструмент на външна агресия, но и вътрешен императив, използван за консолидиране на лоялността и потискане на несъгласието, както Альохина отбелязва с непоколебима прямота: "Вцепенение. Ние сме шибани фашисти.“

Значителна част от книгата "Политическо момиче" е посветена на документирането на престъпленията на Русия срещу Украйна, като същевременно се отбелязват и свързани с тях несправедливости като преследването на кримските татари или подкрепените от Кремъл репресии в Беларус. Альохина описва подробно щателното планиране зад нашумелите действия на Pussy Riot, както в Русия, така и в чужбина, насочени към осигуряване на освобождаването на политически затворници като украинския режисьор Олег Сенцов.

Дисиденти?

Взети заедно, тези епизоди подчертават централен аргумент на книгата: че критиката към собствената страна може да представлява най-дълбоката форма на любов към нея. Докато руските власти заклеймяват дисиденти като Альохина като "предатели“, нейните действия показват, че всяка надежда за по-справедливо общество зависи от противопоставянето на трайните авторитарни структури, които блокират подобни реформи.

В цялата книга Альохина също така изяснява тежката морална цена за онези, които се осмеляват да говорят открито, дори когато опасностите нарастват. В сянката на пълномащабната война, когато несъгласието в Русия е станало опасно до безпрецедентна степен, тя улавя мрачната логика, която кара затвора да се чувства, по нейните думи, „единственото честно нещо“, което може да се направи. И все пак подобни жертви не дават много. Както ѝ казва един млад активист, след като излежава присъда: "Нищо не се е променило. Излежах (времето си), излязох и нищо не се е променило изобщо".

Чрез многократните си срещи с Център Е, правителствената агенция, натоварена с борбата с "екстремизма“, Альохина се сблъсква с ужасяващото функциониране на една авторитарна държава. В Русия на Путин "екстремизъм“ означава просто свобода на словото, събранията и независимата мисъл.

Когато Альохина и нейните колеги активисти се опитват да упражняват тези основни права, прекалено дружелюбни непознати започват разговори, търсят мнения или се опитват да провокират конфликти. Тактиките са груби, но безмилостни и с течение на времето активистите се научават да ги разпознават. Това, което се очертава, е по-малко игра на котка и мишка, отколкото нова социална граматика, където подозрението става нещо обичайно.

Многократните опити на Альохина да премине границата през пролетта на 2022 г. след бягство от домашен арест са кафкиански в най-буквалния смисъл. С всяко усилие се натрупва пълзящо чувство на тревожност, което оставя читателя постоянно напрегнат, несигурен как най-накрая ще успее да избяга и да избегне да бъде тласнат обратно в безмилостната машина на руската затворническа система.

Въпреки че мемоарите са достойни за похвала, в крайна сметка човек остава да се запита какво може да се извлече от тези разкази. Альохина пише, че тя и нейните колеги активисти са показали на света "истинското лице“ на Путин. И все пак той съвсем наскоро се подигра с европейските лидери като ги нарече "прасенца“ и обеща да продължи да преследва военните си цели в Украйна, независимо дали чрез заплахи, маскирани като дипломация, или със сила.

Заплахата от отваряне на друг фронт другаде в Европа е налице, като същото недоверие се изразява от онези, които са смятали, че войната в Украйна е невъзможна. Ако свидетелствата на преследвани руски активисти, украински войници, оцелели от руски зверства и всички, които са виждали Русия такава, каквато е, не успеят да подтикнат смислени действия, възниква въпросът: какво може да се направи и от кого, пред лицето на такава безмилостна бруталност? Опит да се отговори на този въпрос или поне да се разгадае, до голяма степен липсва в книгата.

Лош превод на книгата

Качеството на превода е и един от най-големите недостатъци на книгата. Няколко руски транслитерации на украински градове я помрачават: вместо вече стандартното "Киев“ (Kiev) се появява "Киев“ (Kyiv) и "Славянск“ вместо "Словянск“. Пропуските в руската транслитерация са неприятни, тъй като намаляват моралната яснота на творчеството на Альохина.

Това обаче не е изолиран случай. Редица други скорошни руски книги в превод показват подобни несъответствия, включително посмъртните мемоари на бившия руски опозиционен лидер Алексей Навални и биографията на президента Володимир Зеленски от журналиста Дмитрий Биков, като последната дори превключва между украински и руски правопис в зависимост от говорещия – фин трик, който все още засилва имперските конвенции.

В крайна сметка "Политическо момиче“ е повече от мемоар. Това е остро обвинение срещу моралната и политическа гнилост, която прониква в съвременна Русия, засягайки не само онези, които са на власт, но и онези, които доброволно отдръпват поглед.

Разказът на Альохина не оставя никакво съмнение относно дълбочината на авторитарното окопаване на страната и личната цена на съпротивата срещу него.

Книгата е едновременно летопис за лична смелост и за колективен провал: тя свидетелства за това, което някои са се осмелили да направят, като същевременно разкрива колко повече е можело – и е трябвало – да се направи, за да се избегнат ужасите на реалността, в която живеем сега.