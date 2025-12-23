Без празненства за Нова година в Белград от съображения за сигурност

Властите в Белград обявиха, че няма да организират празненства за Нова година от съображения за сигурност, предават местните медии.

"Не искам да излагам деца на опасност. Миналата година имахме събитие на площада, където група хора се опитаха да влязат в сблъсъци, но охраната и полицията ги спряха", каза кметът на Белград Александър Шапич пред сръбската национална телевизия РТС.

Отбелязването на настъпващата 2025 година, организирано от управляващите, се проведе в Белград на Площада на Републиката два месеца след смъртта на 16 души при срутването на бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара в северния сръбски град Нови Сад миналата година.

Част от гражданите, водени от студенти, които настояват властите да бъдат подведени под отговорност за смъртоносния инцидент, бойкотираха тържеството.

Те проведоха протест по улиците на сръбската столица Белград и мълчаливо изпратиха старата година и посрещнаха новата.

Централният площад на Републиката пред Народния театър в Белград е мястото, където Новата година се посреща по традиция с музика, напитки и фойерверки от десетилетия, припомня сръбската редакция на радио „Свободна Европа“.

На метри от площада се намира т. нар. „Чациленд“ – палатково селище, построено от поддръжници на управляващата Сръбска прогресивна партия и президента Александър Вучич.

Селището беше издигнато в Пионерския парк, близо до сградите на Президентството и Народната Скупщина (сръбския парламент) като отговор на властите на масовите протести, изискващи отговорност за трагедията в Нови Сад. Първите палатки в „Чациленд“ бяха на студенти, които се обявиха против действията на своите колеги, блокиращи над 60 факултета в страната в знак на солидарност със семействата на 16-те жертви от Нови Сад. После към „Чациленд“ се присъединиха сърби от Косово, бивши военни и граждани в пенсионна възраст.

През ноември обитатели на „Чациленд“ хвърляха пиротехнически изделия, сигнални ракети и факли по граждани, протестиращи близо до палатковото селище и парламента, а седемдесетгодишен мъж предизвика пожар и произведе стрелба, при която бе ранен петдесет и седемгодишен мъж.

Преди това е имало малки пожари и срутвания на палатки поради вятъра.

Преди месец сръбският президент Александър Вучич каза, че лагерът на неговите привърженици се е превърнал в символ на свободата и го нарече „най-свободното място в сърцето на Европа“, което се противопоставя на „окупацията на Сърбия“.

Вучич коментира наскоро, че ще се обърне към обитателите на „Чациленд“ с молба да премахнат палатките си, но изрази опасение, че те няма да го послушат. (Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева)