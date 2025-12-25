Китай обвини САЩ: Ускорявате заплахата от война с оръжията за Тайван

Китай днес разкритикува най-новата сделка за продажба на оръжия от САЩ на Тайван и заяви, че тя „ускорява заплахата от война“ в Тайванския пролив, предаде Ройтерс.

Миналата седмица САЩ обявиха споразумение за продажба на оръжия на Тайван на стойност 11,1 милиарда долара, което е най-голямата сделка за американски оръжия за демократично управлявания остров, чието правителство отхвърля претенциите на Пекин, че е част от територията на Китай.

САЩ трябва да спрат „всички провокации“ и да коригират „погрешните си действия“, заяви на редовна пресконференция говорителят на китайското министерство на отбраната Чжан Сяоган.

Междувременно говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян обвини САЩ, че се опитват да попречат на подобряването на отношенията между Китай и Индия.

Китай разглежда отношенията си с Индия в стратегическа и дългосрочна перспектива, каза Лин и добави, че въпросът за границата е между Китай и Индия и „ние се противопоставяме на всяка страна, която дава оценка по този въпрос“.

Пентагонът заяви в доклад във вторник, че Китай „вероятно се опитва да се възползва от намаленото напрежение между Пекин и Делхи, за да стабилизира двустранните отношения и да попречи на задълбочаването на връзките между САЩ и Индия“.