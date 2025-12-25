Преувеличен е страхът от "застаряващото население", 50-70-годишните са невероятен ресурс

Водещ експерт по демографията заяви, че опасенията относно застаряващото население са преувеличени и обществото трябва да се научи да празнува и да се възползва от своята "масивна кохорта от здрави, активни, по-възрастни и креативни хора".

Докато други експерти изразяват загриженост относно намаляващите нива на раждаемост, подчертавайки предизвикателствата пред икономиката и здравеопазването, други са по-оптимистични, твърдейки, че възходът на "сребърната икономика" носи нови възможности за растеж.

Проф. Сара Харпър, директор на Оксфордския институт за застаряване на населението, заяви, че две трети от страните по света вече имат нива на раждаемост под нивото на заместване, необходимо за поддържане на същия размер на населението в следващото поколение, и че застаряването на повечето популации е неизбежно. Но според нея това носи със себе си и определени положителни страни.

"Това е успех, доколкото всяко бебе, което се роди, ще има възможността, или би трябвало да има възможността, да бъде високообразовано, здраво и да живее дълъг и здравословен живот", допълни Харпър.

Макар че признава, че ще има хора, живеещи до 80-те и 90-те си години, които ще станат крехки и ще се нуждаят от грижи, Харпър твърди, че основната възможност е да се възползваме от нарастващото здраве и образование на възрастните хора, особено на тези на възраст между 50 и 70 години.

"Има някои предизвикателства пред застаряващото население, но има и огромни възможности и вместо да се опитваме да им се съпротивляваме, да ги спрем или да ги отклоним, трябва да търсим тези възможности, защото имаме тази огромна кохорта от здрави, активни, по-възрастни, креативни възрастни. И тъй като все още сме заседнали в институциите на 20-ти век, които не ги оценяват и не се възползват от тях, трябва да създадем нови начини на живот и работа, които ни позволяват да се възползваме от тази огромна група възрастни", обясни тя.

Експертите подчертаха значението на преквалификацията на работниците, гъвкавото работно време и общата промяна в отношението към по-възрастните работници. Харпър заяви, че е важно също така да се преодолеят неравенствата в здравеопазването и образованието, за да могат всички възрастни хора да дадат ценен принос.

Официалните данни показват, че населението на Обединеното кралство нараства, до голяма степен в резултат на миграцията, но също и на застаряването, като се очаква 27% от населението да бъде на 65 или повече години до 2072 г.

Докато кохортата на бейби бумърите е особено голяма, създавайки демографски бум, който значително ще увеличи броя на най-възрастните възрастови групи през следващите десетилетия, Харпър обясни, че по-младите поколения са по-малки, и по-сходни, по размер. Това означава, че в бъдеще възрастовата структура на населението ще наподобява небостъргач, а не традиционната пирамида.

"Осигуряването на висококачествени и достъпни грижи за деца е ключът към отключване на потенциала както на по-младите, така и на по-възрастните хора", допълни тя.

Дори скандинавските страни, които наблягат на равенството между половете и позитивното родителство, не успяват да повишат общия коефициент на плодовитост над нивото на заместване.

"Това, което трябва да правим, е да казваме, че има начини, по които можем да подкрепим тези, особено жените, които искат да имат деца, и това е около неща като добри работни места, добри жилища, добри грижи за децата, добро равенство между половете. Но винаги ще има група, вероятно нарастваща, от жени, които са решили, че по всякакви причини няма да имат деца. И по някакъв начин трябва да приемем това и да работим с това", каза още експертът.

Докато според Харпър опасенията относно COVID, климатичната криза и пренаселването може да са фактори, поради които някои са избрали да нямат деца, има и други причини, като например това, че не възприемат раждането на деца като непременна част от това да си възрастна жена.

"Мисля, че това е наистина голяма психологическа промяна", допълни тя, цитирана от The Guardian.

Харпър добави, че идеята, че една страна се нуждае от висок коефициент на плодовитост, се корени в остарялото схващане, че са необходими много млади хора, за да се защити страната.

"Всъщност не ни трябват повече. Светът се промени", каза тя. "Страните с високи доходи не се нуждаят от бебета. Просто трябва да променим структурата, по-специално икономическата структура."

Според нея хората на възраст между 50 и 70 години са "невероятен ресурс" с ценни умения за икономика, основана на знанието, като много от тях са готови и способни да работят по-дълго.

"Хората също така знаят финансово, че ако ще се пенсионират на 60 години и след това ще живеят още 40 години. Това е просто неустойчиво с вида пенсионна система, която имаме. Един подход към пенсионната реформа, без да се поставят в неравностойно положение хората с по-ниски доходи, по-лошо здраве и по-ниско образование, би бил да се обвърже държавната пенсия с вноските за национално осигуряване, а не с възрастта."

Харпър обясни, че някои са направили паралели с възхода на жените в работната сила.

"През 50-те и началото на 60-те години хората казваха: "Ами какво ще правим, ако всички тези жени влязат на пазара на труда? Какво ще правим? Това напълно ще обърка всичко." Но разбира се, това се случи и сега в много страни се приема за даденост, че жените работят наравно с мъжете. Е, същата идея важи и за по-възрастните хора", допълни тя.