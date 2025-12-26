IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
САЩ нанесе въздушни удари по бойци от “Ислямска държава” в Северозападна Нигерия

Тръмп: Терористичната сган ИДИЛ от години убива невинни християни

26.12.2025 | 09:00 ч. 17
Reuters

Reuters

САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от "Ислямска държава" (ИДИЛ) в Северозападна Нигерия, съобщ американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"Тази вечер, по мое разпореждане като главнокомандващ, САЩ нанесоха мощен и смъртоносен удар срещу терористичната сган ИДИЛ в северозападната част на Нигерия, която от години, а дори и от векове безмилостно убива предимно невинни християни!", написа Тръмп в социалната мрежа Truth social.

"Весела Коледа на всички, включително на мъртвите Терористи, които ще станат много повече, ако продължат да избиват християни", добави американският президент.

Пентагонът публикува видео, на което се вижда как от американски военен кораб се изстрелва ракета. Първоначално не беше оповестена информация за броя на жертвите.

Представител на американското правителство заяви, че ударите са били нанесени по искане на нигерийските власти. При американската атака в северозападния щат Сокото са били убити няколко ислямистки бойци. 

Американската армия предприе тези удари в момент, в който проблемът с несигурността в най-населената страна в Африка се задълбочава. Нигерийските власти от няколко години се борят с ожесточаващото се насилие, извършвано от ислямистки терористични групировки.

През последните седмици Нигерия бе разтърсена от масови нападения и отвличания от църкви и училища. В началото на ноември Тръмп каза, че е разпоредил на Пентагона да се подготви за евентуална военна намеса в Нигерия, ако властите в африканската страна "продължат да допускат убийства на християни".

Преди броени дни нигерийското правителство заяви, че отношенията между Абуджа и Вашингтон вече са по-стабилни и ще продължат да се засилват. Въпреки това насилието продължи. Говорител на полицията вчера съобщи, че при бомбен атентат в североизточната част на страната са били убити най-малко петима души и 35 са били ранени.

След ударите, които САЩ нанесоха по Коледа, американският министър на отбраната Пийт Хегсет каза, че е "благодарен на нигерийското правителство за подкрепата и сътрудничеството".

