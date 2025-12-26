Екс премиер на Малайзия Наджиб Разак е виновен за злоупотреба с власт

Малайзийски съд осъди бившия премиер Наджиб Разак за злоупотреба с власт и пране на пари във втория му голям процес за скандал с държавни средства за милиарди долари, съобщава BBC.

72-годишният Наджиб беше обвинен в присвояване на близо 2,3 милиарда малайзийски рингита (569 милиона долара; 422 милиона британски лири) от националния суверенен фонд за богатство 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

В петък следобед съдия го призна за виновен по четири обвинения за злоупотреба с власт и 21 обвинения за пране на пари. Присъдата му все още не е изпълнена.

Бившият премиер вече е в затвора, след като беше осъден преди години по друго дело, свързано с 1MDB.

Петъчната присъда идва след седем години съдебни производства, в които бяха призовани 76 свидетели. Присъдата, произнесена в административната столица на Малайзия Путраджая, е вторият удар през същата седмица върху бившия лидер, който е в затвора от 2022 г.

В понеделник съдът отхвърли молбата му да изтърпи остатъка от присъдата си под домашен арест.

Разак запазва лоялна база от поддръжници, които твърдят, че е жертва на несправедливи решения и които са се явявали на процесите му, призовавайки за освобождаването му.

В петък десетки хора се събраха пред съда в Путраджая в подкрепа на Наджиб.

Скандалът с 1MDB стана световен вестник, когато излезе наяве преди десетилетие, въвличайки видни личности от Малайзия до Goldman Sachs и Холивуд.

Разследващите изчислиха, че 4,5 милиарда долара са били източени от държавния фонд за богатство в частни джобове, включително този на Наджиб.

Адвокатите на Наджиб твърдят, че той е бил подведен от своите съветници и по-специално от финансиста Джо Лоу, който поддържаше невинността си, но остава на свобода. Но аргументът не убеди съдилищата на Малайзия, които преди това признаха Наджиб за виновен в присвояване през 2020 г.

Същата година Наджиб беше осъден за злоупотреба с власт, пране на пари и нарушаване на доверието за 42 милиона рингита (10 милиона долара; 7,7 милиона британски лири), преведени от SRC International - бивше звено на 1MDB - в частните му сметки. Той беше осъден на 12 години затвор, но миналата година присъдата му беше намалена наполовина.

Отделно съпругата на Наджиб, Росма Мансор, беше осъдена на десет години затвор през 2022 г. за подкуп. Тя е освободена под гаранция в очакване на обжалване на присъдата ѝ.

Скандалът имаше дълбоки последици за малайзийската политика. През 2018 г. той доведе до историческа загуба на избори за коалицията "Барисан Национал“ на Наджиб, която управляваше страната от обявяването на независимостта ѝ през 1957 г.