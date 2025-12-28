IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 15

Проучване: Доверието в Макрон се срина до най-ниските си нива

От 50% по време на коронавируса, то е стигнало до 25%

28.12.2025 | 07:58 ч. 24
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Доверието на французите към президента Еманюел Макрон спада до най-ниските си нива, откакто е президент, предаде ДПА, като се позова на ново проучване.

Според изследването на социологическата агенция "Толуна-Харис Интерактив" и "Ел Се И нюз" само 25% от анкетираните посочват, че имат доверие на Макрон, че ще води добра за Франция политика.

Общо 1099 души са участвали в проучването, което е направено на 22 и 23 декември.

Свързани статии

Доверието в Макрон е било най-високо в началния му период като президент и по време на коронавирусната пандемия. Според "Толуна-Харис Интерактив" по това време са му имали доверие повече от 50% от французите.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Макрон доверие спад ниски нива
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem