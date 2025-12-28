Проучване: Доверието в Макрон се срина до най-ниските си нива

Доверието на французите към президента Еманюел Макрон спада до най-ниските си нива, откакто е президент, предаде ДПА, като се позова на ново проучване.

Според изследването на социологическата агенция "Толуна-Харис Интерактив" и "Ел Се И нюз" само 25% от анкетираните посочват, че имат доверие на Макрон, че ще води добра за Франция политика.

Общо 1099 души са участвали в проучването, което е направено на 22 и 23 декември.

Доверието в Макрон е било най-високо в началния му период като президент и по време на коронавирусната пандемия. Според "Толуна-Харис Интерактив" по това време са му имали доверие повече от 50% от французите.