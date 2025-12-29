IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Стачка на актьорите затвори повечето театри в Гърция

Иска се подобряване на заплащането

29.12.2025 | 08:10 ч. 3
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Повечето театри в Гърция останаха затворени вчера поради стачка, организирана от синдиката на актьорите. Те искат подобряване на заплащането в момент, когато сезонът на представленията е в разгара си в края на годината, съобщава Франс прес.

„Няма да търпим повече да работим с неплатени и необявени репетиции, с изчислени на час хонорари, с представления, които се поставят и махат според удобството на работодателите“, обяви синдикатът на актьорите.

Това е втората стачка на актьорите, проведена този месец, които искат от работодателите си подписване на колективен трудов договор. По-специално те изискват заплащане за репетициите и пълно покритие на здравната застраховка. В протеста участват и служители от други театрални професии, както и музиканти.

От своя страна работодателите в театралния сектор заявиха в съобщение, че „всички основни искания са били напълно удовлетворени“.

Снощи се проведе протестно шествие в центъра на Атина. /БТА

