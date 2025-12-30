Защо Холандия купи 30 противодронови системи Rheinmetall Skyranger?

Отчаяното стремеж на Европа към превъоръжаване продължава. Този път Холандия сключи споразумение с германската компания Rheinmetall Air Defense за закупуване на Skyranger 30 системи за противовъздушна отбрана/противодронови оръдия. С други думи, хаотичното превъоръжаване на Европа е в ход.

Това е сериозно признание от страна на Нидерландия (и Германия) за важността, която безпилотните системи имат на съвременното бойно поле, и колко е важно за съвременните въоръжени сили да се защитават от такива атаки, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

Стойността на договора е под 1 милиард евро. Това е по-малко отколкото холандският парламент беше подведен да повярва. Поръчани са най-малко десет единици от тази система.

Закупуването на тази система от германската компания Rheinmetall е част от по-голямо усилие на холандското правителство да запълни дефицита в способностите за противовъздушна отбрана на къс обсег и противодействие на безпилотни летателни системи (C-UAS). Новите Skyrangers ще подобрят съществуващите системи на Холандия за среден и къс обсег.

Смята се, че това ще осигури по-добра защита на маневриращите войски, ключови военни обекти и друга критична инфраструктура (като пристанището на Ротердам), които могат да бъдат цел на руснаците, ако ситуацията в Украйна се влоши.

Първите доставки се очакват около края на 2028 г., а пълната доставка на тези системи ще бъде в края на 2029 г. Първият прототип на Rheinmetall ще бъде конструиран в Швейцария, а останалите единици ще бъдат произведени в Нидерландия, което ще даде тласък на икономиката на страната.

Наблюдавайки развоя на войната в Украйна, Нидерландия стигна до заключението, че трябва да създаде няколко нива на защита срещу дронове.

Сред еврократите съществува реална, макар и напълно неоснователна, опасение, че след като Русия приключи с Украйна, а американците явно се оттеглят от континента, руснаците ще нахлуят. По този начин Европа е в процес на превъоръжаване, а Нидерландия, малка страна, отдалечена от Русия на континента, счита, че се нуждае от Skyranger 30.

Германия се превърна в ключов доставчик на военно оборудване за страните от НАТО. Масовото производство на Skyranger 30 за много страни, включително Холандия, показва как Германия се превръща в производител на оръжие.

Разбира се, Европа трябва да гледа на превъоръжаването на Германия с тревога. В края на краищата, въоръжената Германия беше причина не за една, а за две смъртоносни световни войни през миналия век. Допреди няколко години Германия имаше стабилни дипломатически и икономически отношения както със Съединените щати, така и с Русия... и тогава светът изглеждаше много по-мирен.

Германия има планове да придобие над 600 Skyranger 30 в потенциална сделка на стойност 9 милиарда евро. Австрия е поръчала 36, Дания 16, а Унгария ги закупува на шасито на Lynx. По този начин в момента се наблюдава разпространение на C-UAS системи в цяла Европа, което подчертава необходимостта от такива оръжия, сега, когато дроновете са повсеместни.

Дроновете и безпилотните системи са необходими за разузнаване, атака и тактики на роя. Платформи с къс обсег и бърза стрелба, като Skyranger 30, ще увеличат способността на НАТО да защитава силите и инфраструктурата си срещу такива заплахи.

Двойната мобилна/стационарна конфигурация ще даде на холандската армия гъвкавост и в различни оперативни среди.