Затруднено движение през границата с Гърция и днес

Блокадата на гръцките фермери продължава

02.01.2026 | 07:51 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“. 

Информацията е към 06:00 ч. тази сутрин.

На границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния. 

Протестиращите гръцки фермери ще проведат национална среща в неделя (4 януари), за да определят следващите си действия.

гърция фермери граница
