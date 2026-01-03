IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вицепрезидентът на Венецуела настоява за доказателства, че Мадуро е жив

Не се знае къде са президентът и първата дама

03.01.2026 | 13:00 ч. 28
Снимка: БГНЕС

Венецуелското правителство не знае къде се намират президентът Николас Мадуро и първата дама Силия Флорес, заяви вицепрезидентът Делси Родригес, която публично настоя за доказателства, че държавният глава е жив.

В изявление по държавната телевизия VTV Родригес поиска от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп незабавно да предостави информация за местонахождението и състоянието на Мадуро. Коментарите ѝ бяха направени в интервю малко след като Тръмп обяви, че венецуелският президент е бил заловен и изведен със самолет от страната след „мащабен американски удар“.

„Настояваме за незабавни доказателства за живота на президента Мадуро и първата дама от правителството на президента Доналд Тръмп“, заяви Родригес. Тя твърди, че американската атака е довела до жертви сред държавни служители, военнослужещи и цивилни в различни части на Венецуела, пише БГНЕС.

Мадуро Тръмп САЩ Венецуела
