Вицепрезидентът на Венецуела настоява за доказателства, че Мадуро е жив

Венецуелското правителство не знае къде се намират президентът Николас Мадуро и първата дама Силия Флорес, заяви вицепрезидентът Делси Родригес, която публично настоя за доказателства, че държавният глава е жив.

В изявление по държавната телевизия VTV Родригес поиска от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп незабавно да предостави информация за местонахождението и състоянието на Мадуро. Коментарите ѝ бяха направени в интервю малко след като Тръмп обяви, че венецуелският президент е бил заловен и изведен със самолет от страната след „мащабен американски удар“.

„Настояваме за незабавни доказателства за живота на президента Мадуро и първата дама от правителството на президента Доналд Тръмп“, заяви Родригес. Тя твърди, че американската атака е довела до жертви сред държавни служители, военнослужещи и цивилни в различни части на Венецуела, пише БГНЕС.