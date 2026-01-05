IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 72

Синът на Мадуро: Историята ще покаже кои са били предатели

Мадуро Гера предупреди и за възможно предателство

05.01.2026 | 15:12 ч. 5
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Николас Мадуро Гера, син на сваления венецуелски президент Николас Мадуро, заяви, че историята ще покаже кои са предателите, след като военна операция на САЩ доведе до залавянето на баща му и първата дама Силия Флорес, които бяха прехвърлени в Ню Йорк, за да бъдат съдени, съобщи местният всекидневник El-cooperative.

В аудио съобщение, разпространено в социалните медии, Мадуро Гера предупреди за евентуално предателство в рамките на управляващото движение и заяви, че историята ще разкрие отговорните.

"Историята ще покаже кои са били предателите, историята ще го разкрие. Ще видим“, каза той, намеквайки за вътрешна конспирация в рамките на чавизма.

Мадуро Гера, депутат от щата Ла Гуайра и член на управляващата Обединена социалистическа партия на Венецуела (PSUV), заяви, че партията ще остане единна въпреки последните събития.

Той също така призова поддръжниците си да участват в обществени мобилизации на 4 и 5 януари, за да се прегрупират и да укрепят единството около ръководството. Той също така говори за необходимостта от "политическа и военна координация“, за да се отговори на това, което той определи като "външна агресия“.

Свързани статии

Синът на сваления лидер каза, че Николас Мадуро в момента е в ареста на САЩ и подчерта, че движението няма да позволи разделения или загуба на морал.

Лидерът на PSUV заяви, че управляващият лагер остава твърд и готов за мобилизация. 

"Добре сме, спокойни сме. Ще ни видите по улиците, редом с тези хора. Те искат да ни видят слаби; ще вдигнем знамената на достойнството. Боли ли ни това? Разбира се, че ни боли, разбира се, че ни ядосва, но няма да могат, по дяволите! Кълна ви се в живота си, в майка си, в Силия: няма да могат“, каза Гера в аудиозаписа.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Николас Мадуро свален лидер президент Венецуела Мадуро Гера прврат САЩ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem