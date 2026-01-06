IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 13

Премиерът Желязков ще участва днес в среща на Коалицията на желаещите в Париж

Събитието се организира по покана на френския президент Еманюел Макрон

06.01.2026 | 07:15 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Премиерът Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Елисейския дворец в Париж днес. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Събитието се организира по покана на френския президент Еманюел Макрон съвместно с британския премиер Киър Стармър. В него ще участват представители на 35 държави, европейските институции и НАТО, както и президентът на Украйна Володимир Зеленски. Целта е да се направи равносметка на дискусиите за справедлив и траен мир в Украйна, да се финализира приносът на Коалицията към рамката за гаранции за сигурност и да се договорят следващите стъпки за подкрепата за Украйна.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

коалиция на желаещите желязков париж макрон
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem