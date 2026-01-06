IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сняг парализира въздушния, железопътния и автомобилния трафик в Париж и Амстердам

Стотици полети в двете столици бяха отменени

06.01.2026
Снимка БГНЕС

Обилни снеговалежи създадоха проблеми за въздушния, автомобилния и железопътния транспорт във Франция и Нидерландия, предаде „Ройтерс“. Стотици полети в столиците на двете страни бяха отменени. В Париж беше преустановено движението на автобусни линии, а в Амстердам бяха спрени влаковете.

Френската служба за гражданска авиация поиска от авиокомпаниите до вечерта да отменят 15% от полетите на летищата „Шарл дьо Гол“ и „Орли“.

Френският министър на транспорта призова пътниците да проверят дали техният полет се изпълнява, преди да тръгнат от дома, както и да използват обществения транспорт, за да стигнат до летищата. Той също така разпореди ограничение на скоростта по пътищата в целия регион Ил дьо Франс, който обгражда Париж, до 80 км/ч.

Държавната компания, която управлява обществения транспорт в Париж, съобщи, че е отменила десетки автобусни линии. Метро и крайградските влакове функционираха нормално.

Задръстванията по пътищата в Ил дьо Франс в един момент достигнаха обща дължина от почти 1 000 км, показва уебсайтът на префектурата на региона, пише „Ройтерс“.

Летище „Схипхол“ в Амстердам, едно от най-натоварените в Европа, отмени около 700 полета в понеделник заради снеговалежа. Пристигащи полети бяха пренасочвани.

Нидерландската железопътна компания съобщи, че в региона около Амстердам не се движат влакове и общественият транспорт е сериозно засегнат на много места. От компанията добавиха, че във вторник ще бъде въведен „зимен режим“ с по-малко влакове в движение.

Международният оператор Eurostar съобщи, че влаковете, първоначално планирани да пътуват до Нидерландия, ще стигат само до Брюксел, Белгия. Влаковете на Eurostar от Нидерландия в понеделник бяха отменени.

Ледът и снегът причиниха и множество инциденти. Властите призоваха хората да останат у дома, когато е възможно. /БГНЕС

 

