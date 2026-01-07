Опасно време и в Сърбия: Река Дрина преля, наложи се евакуация

Лошото време в Сърбия продължава - силен снеговалеж и леден дъжд е обхванал страната за пореден ден. Късно снощи река Дрина е преляла - наводнение са селища по цялото ѝ течение, евакуирани са 14 души, съобщават местните медии.

В окръг Мачва (Западна Сърбия) на около 45 места електрозахранването е прекъснато. Само в град Крупан, окръг Мачва, без ток останаха 1500 домакинства, съобщи РТС. Трафикът в района на гр. Златибор (Западна Сърбия) е бавен поради ледения дъжд, а в района 15 села са без ток.

Екипите на Електроразпределителното дружество на Сърбия са на място и работят по отстраняване на неизправностите

Поради аварии без отопление за празника остана и част от сръбската столица Белград.

На сръбското летище “Никола Тесла” тази сутрин трафикът се е осъществявал нормално, съгласно планираното разписание на полетите, с отделни закъснения, съобщава националната сръбска агенция ТАНЮГ.

Утре се очаква кратко спиране на валежите. Най-студеният ден ще бъде петък, когато се очаква температурите да паднат до -13 и -14 градуса. / БТА