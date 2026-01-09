IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 24

Русия атакува Киев с дронове, поне две жертви СНИМКИ

Повредени са сгради, има и пожари в столицата на Украйна

09.01.2026 | 07:00 ч. 15

Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

1 / 18

Руски дронове атакуваха цели в Киев днес, предизвиквайки пожари и нанасяйки значителни щети, предаде Ройтерс. Убити са поне двама души. 

Тимур Ткаченко, шеф на военната администрация на столицата, написа в Teлеграм, че двама души са загинали при ударите, които започнаха около полунощ.

Кметът Виталий Кличко посочи, че броят на жертвите е трима, а шестима са ранени. Един от загиналите, каза той, е бил лекар от бърза помощ, пристигнал в апартамент, ударен последователно от два дрона. Кличко каза, че две жилищни сгради са били ударени на източния бряг на река Днепър, което е причинило значителни щети. В една от сградите цялото фоайе е било унищожено.

Свързани статии

Висока сграда също е била сериозно повредена в централния район на града, каза той.

Ткаченко каза, че един дрон е предизвикал пожар в търговски център, а друг е паднал пред медицинско заведение.

Избухнали са пожари в няколко квартала на града.

В Киев въздушната тревога продължи повече от три часа след първите атаки с дронове.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

киев украйна война русия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem