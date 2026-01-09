Русия атакува Киев с дронове, поне две жертви СНИМКИ

Снимка: Reuters 1 / 18 / 18

Руски дронове атакуваха цели в Киев днес, предизвиквайки пожари и нанасяйки значителни щети, предаде Ройтерс. Убити са поне двама души.

Тимур Ткаченко, шеф на военната администрация на столицата, написа в Teлеграм, че двама души са загинали при ударите, които започнаха около полунощ.

Кметът Виталий Кличко посочи, че броят на жертвите е трима, а шестима са ранени. Един от загиналите, каза той, е бил лекар от бърза помощ, пристигнал в апартамент, ударен последователно от два дрона. Кличко каза, че две жилищни сгради са били ударени на източния бряг на река Днепър, което е причинило значителни щети. В една от сградите цялото фоайе е било унищожено.

Висока сграда също е била сериозно повредена в централния район на града, каза той.

Ткаченко каза, че един дрон е предизвикал пожар в търговски център, а друг е паднал пред медицинско заведение.

Избухнали са пожари в няколко квартала на града.

В Киев въздушната тревога продължи повече от три часа след първите атаки с дронове.