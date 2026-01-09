Защо големите технологични компании и Пентагонът се нуждаят от микроядрени реактори

Изкуственият интелект има ненаситен апетит за електричество. Глобалните центрове за данни бързо се превръщат в „енергийни чудовища“, консумирайки огромни количества енергия за обучение и работа с сложни модели с изкуствен интелект. Възобновяемите енергийни източници като вятъра и слънцето се борят да осигурят постоянната и стабилна мощност, необходима за 24/7 операции. Това разпали война за придобиване на ядрена енергия между големите технологични гиганти, пише за TNI Джухюн Мун, професор по енергийно инженерство в университета Данкук.

Amazon агресивно разшири инвестициите си в малки модулни реактори (SMR), за да осигури захранване за своите центрове за данни с изкуствен интелект. Google подписа стратегическо споразумение с Kairos Power за закупуване на енергия от SMR, докато Microsoft сключи договор с Constellation Energy за закупуване на електричество от възобновената ядрена централа Three Mile Island. Тези компании предпочитат SMR и микромодулни реактори (MMR), защото разходите за строителство се оценяват на една пета от тези на големите реактори, те се разгръщат по-бързо и, което е от решаващо значение, не изискват масивна инфраструктура за охлаждаща вода – което означава, че могат да бъдат построени директно до центровете за данни.

Паралелният проблем на Пентагона

Тази търговска енергийна криза отразява критично военно предизвикателство. Съвременната война става все по-енергоемка. Бъдещите оръжейни системи – оръжия с насочена енергия (DEW) и мощни радари с активна електронно сканирана решетка (AESA) – изискват масивни, непрекъснати енергийни натоварвания. Точно както центровете за данни не могат да си позволят прекъсвания, така и разположените напред военни бази не могат да си позволят прекъсвания на захранването.

Министерството на отбраната на САЩ предвиди тази реалност преди близо десетилетие. През 2016 г. работната група по енергийни системи към Съвета по отбранителни науки публикува забележителен доклад, в който се твърди, че зависимостта от уязвими линии за доставка на гориво създава неприемливи стратегически уязвимости. По време на операции в Ирак и Афганистан значителни жертви са настъпили не в директен бой, а когато са били атакувани конвои, превозващи гориво и вода.

Решението на DSB беше радикално — „обърнете парадигмата“ на военната енергия. Вместо да разчитат на крехки вериги за доставки, военните трябва да генерират изобилна, независима енергия на място, използвайки много малки модулни реактори (vSMR) или MMR. Докладът предлага американската армия да бъде определена за „изпълнителен агент“ за приложения в ядрената енергия и да се разположат прототипи на реактори на стратегически места като Аляска или Гуам.

Точката на сближаване между центровете за данни с изкуствен интелект и военните бази е „устойчивостта“. Големите технологични компании инвестират в MMR, за да гарантират, че сървърите работят непрекъснато, независимо от колебанията в търговската мрежа. Военните бази се нуждаят от същата способност, за да оцелеят в оспорвана среда.

В потенциален индо-тихоокеански конфликт противници като Корейската народнодемократична република (КНДР) притежават асиметрични възможности, включително оръжия с електромагнитни импулси (EMP) и инструменти за кибервойна, предназначени да парализират търговските енергийни мрежи. Ако мрежата се повреди, системите за командване, контрол, комуникации, компютри, разузнаване, наблюдение и разузнаване (C4ISR), които формират мозъка на алианса, биха могли да бъдат неутрализирани.

Военна система за борба с вредните вещества (MMR), работеща в „островен режим“ – напълно отделена от уязвимата търговска мрежа – се превръща в крайната застрахователна полица. Дори ако светлините на града угаснат, радарите продължават да се въртят, а командните центрове остават оперативни.

Въпреки ясната стратегическа съгласуваност между нуждите на отбраната на САЩ и съюзническите способности, остава значителна институционална бариера. Република Корея (ROK), световен лидер в ядрените технологии и ключов съюзник, е изправена пред „нормативен стъклен таван“.

Член 13 от Споразумението за ядрено сътрудничество между Република Корея и САЩ от 2015 г. категорично забранява използването на ядрени технологии с произход от САЩ за „всякаква военна цел“. Това ограничение е далеч по-строго от международните норми за неразпространение. Договорът за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО) и гаранциите на МААЕ не забраняват неексплозивни военни приложения като военноморски двигатели или захранване на военни бази.

В рамките на партньорството AUKUS, Вашингтон улеснява придобиването от Австралия на ядрени подводници - далеч по-чувствителна технология от стационарния енергиен реактор. Освен това, съгласуваният протокол от споразумението за ядрено сътрудничество между САЩ и Евратом изрично признава доставката на енергия на военни бази като „мирна цел“.

Това създава „дипломатическа асиметрия“. Докато Вашингтон се стреми към MMR за собствените си сили и подкрепя ядреното задвижване за Австралия, споразумението му за „златен стандарт“ със Сеул пречи на един непоколебим съюзник - такъв с образцов опит в неразпространението - да придобие енергийния ресурс.

Пътят напред за ядрено сътрудничество

Решаването на този проблем не изисква пренаписване на целия договор. Прагматично решение се крие в механизма „съгласувана минута“ на Споразумението за ядрено сътрудничество. Република Корея и САЩ биха могли да се споразумеят да тълкуват „производството на енергия за военни бази“ не като забранена военна дейност, а като „мирна цел“, насочена към устойчивост на инфраструктурата – отразявайки Споразумението за ядрено сътрудничество между САЩ и Евратом.

Това би позволило на Република Корея да разположи наземни ракети MMR за отбрана на базите при строги предпазни мерки на МААЕ, като същевременно се гарантира прозрачност, като същевременно се запълва разликата в способностите. Стратегията „Силата на двама“ – комбинираща американски дизайн и производство в Република Корея – трябва да се разшири и до военната област.

Като позволят на Република Корея да разположи военни ракети MMR за отбранителна енергийна устойчивост, Съединените щати ще получат ценен партньор в усъвършенстването на технологията MMR, като ефективно реализират визията, изложена от Съвета за отбранителни науки през 2016 г.

Ерата на изкуствения интелект принадлежи на тези, които могат да я захранват. Бъдещото бойно поле принадлежи на тези, които могат да я поддържат. За алианса между Република Корея и САЩ, MMR ваксините са липсващото звено за осигуряване и на двете.