Кремъл обяви, че руските деца на възраст от три години ще започнат финансирани от държавата военно-патриотични уроци по-късно тази година.

Уроците, които ще бъдат известни като "игри на доброта“, са продължение на "разговорите за важни неща“ – задължителни седмични уроци, въведени през 2022 година за по-големи ученици на тема "национално единство, патриотизъм и традиционни ценности“.

Олга Колударова, руският зам.-министър на образованието, заяви, че занятията ще бъдат въведени в руските детски градини от 1 септември. Според руските държавни медии, те ще се фокусират върху "духовни и морални ценности“.

Серията от уроци преди това беше пилотирана под различно име с деца на възраст от три години и повече в окупираните Донецка, Луганска и Запорожка области в Украйна, както и в Москва, Калининград и 17 други руски региона.

В пробните уроци децата обличаха военни униформи, стреляха едно по друго с играчки оръжия, упражняваха се с превръзки и слушаха патриотична музика, съобщава опозиционната медия "Медуза".

Нови уроци

Новите уроци ще се придържат към шест теми, включително "народите на Русия“ и "ъгълче от Русия е моята родна земя“, според "Агентство“, разследваща медия в изгнание.

Установено е, че децата ще бъдат обучавани да използват книжка за оцветяване с карта на Русия, за да определят точно къде живеят, което включва окупираните региони на Украйна.

Междувременно децата на възраст от три до пет години ще бъдат обучавани на мантрата: "Много сме и всички сме различни, но сме обединени от любовта си към родината Русия. Готови сме да се обединим, за да защитим родината си".

Те също така ще размишляват върху гатанка, която гласи "Няма да отида никъде, ще работя и ще живея тук“, като отговорът е "Родина“.

Сергей Кравцов, руският министър на образованието, заяви, че новите уроци ще позволят на децата "да се включат в игриви взаимодействия с историята на страната ни“.

През октомври 2024 г. руският президент Владимир Путин за първи път поиска от властите да разширят програмите за патриотично образование в руските детски градини.

Путин каза на финалистите в конкурса за учител на годината, че "трябва да внушим определени фундаментални понятия на децата от много ранна възраст“.

"Трябва да говорим със специалисти, с детски психолози, трябва да разберем какво е едно дете на три, четири, пет години. Някой може да каже на петгодишна възраст: "Искам да бъда войник“, да вземе играчка пистолет и да си играе. Други може да се държат различно", каза тогава Путин.

Като част от патриотичното образование, което се засили драстично след пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г., деца в цяла Русия са обучавани на хвърляне на ръчни гранати, сглобяване на автомати "Калашников“ и дронове, тактическа медицина, копаене на окопи и принципи на ръкопашен бой, често под наблюдението на военнослужещи и ветерани от войната в Украйна.

Разследване на CNN установи преди това, че деца на седемгодишна възраст са участвали във военни учения, които са включвали използването на автоматични оръжия и получаване на фалшиви военни позивни.

Учебниците по история са пренаписани, за да се подчертаят военните триумфи на Русия, докато 10 хиляди "военно-патриотични клубове“ консолидират уроците на държавата извън класната стая.

Патриоти по рождение

Деца от над 1000 руски училища също допринасят за производството на военна техника и облекло, включително окопни свещи, камуфлажни мрежи, балаклави и над 50 други вида екипировка за войници, според независимия вестник "Верстка“.

Някои руски служители дори предложиха индоктринацията да започне още от раждането. През 2024 г. Татяна Буцкая, депутат от руската Държавна дума, предложи финансирана от държавата инициатива за връчване на "патриотичен“ подарък на новородени бебета.

Буцкая предположи, че подаръците ще гарантират, че бебетата са "руски патриоти от раждането“.

"Това означава, че сте родени в Русия, че Русия се нуждае от вас, че сте важни и обичани от раждането", каза Буцкая.