Мъж уби жена с чук на бензиностанция посред бял ден

Мъж е обвинен, че е пребил до смърт жена с чук на бензиностанция във Флорида.

Ролбърт Жоашен е обвинен в убийство от първа степен във връзка с нападението от 3 април във Форт Майърс, щата Флорида, съобщават властите.

Според доклад за ареста, цитиран от People, полицията е била извикана на мястото, след като няколко души съобщили, че жена е била ударена с чук на бензиностанцията.

Жената е открита в безсъзнание на земята пред магазина към обекта, се посочва в документа. Екипите на спешна помощ са констатирали смъртта ѝ на място.

Нападателят ударил жената няколко пъти в главата

Свидетел твърди пред полицията, че е видял мъж с дървен чук и нож, който нанасял удари по черен SUV.

Според доклада, след като строшил предното стъкло на автомобила, заподозреният се насочил към жена наблизо и я ударил по главата с чука. След като тя паднала на земята, свидетелят казал на полицията, че мъжът я ударил още "три до четири" пъти.

Полицията съобщава, че е установила самоличността на заподозрения като Ролбърт Жоашен, който е бил арестуван по-късно същия ден.

Признал е за убийството

По данни на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ Жоашен, който е родом от Хаити, е пребивавал незаконно в Съединените щати.

В прессъобщение на ведомството се посочва, че той е "обвинен, че е пребил до смърт невинна майка с чук, нанасяйки ѝ няколко удара в главата... и че я е убил по особено жесток начин посред бял ден".

По информация на властите жертвата е работела като служителка в магазина на бензиностанцията.

От министерството допълват, че полицейското управление във Форт Майърс е получило съдействие от Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ при издирването и ареста на Жоашен.

Според полицейския доклад за ареста той е признал, че е убил жената. Засега не е ясно дали Жоашен е дал официален отговор по обвинението.