Тенденции при дънките за пролетта

Дънките вероятно са сред най-използваните от дамите и господата дрехи. Носят се през всеки сезон, има различни модели, подходящи за вкуса на всеки, отиват си с почти всичко и лесно могат да се правят комбинации с тях. Кои ще са най-модерните дънки за тази пролет? Вижте тенденциите, според британското издание на "Cosmopolitan".

Дълги и широки дънки

Забравете за впитите модели като клин, за дънките, които стигат до глезена или малко над него. Сега модерни ще са широките, отпуснати и дълги до земята модели. Нека краката са напълно прикрити, дънките дори да се влачат по земята. Най-хубаво е, че с широките дънки ще ви е свободно, прохладно, скриват несъвършенства по фигурата. Широките и дълги дънки се комбинират лесно с почти всичко, отиват си с по-тесни и къси топове, но и с тениски.

Тъмни индиго дънки

Обикновено през студените месеци през есента и зимата залагаме повече на тъмни дънки, а през пролетта и лятото - на дънки в светлосиньо, бяло и т.н. Но през тази пролет хит ще бъдат тъмните дънки - цвят индиго. Тъмносините дънки са вечна класика, могат да стоят както спортно, така и елегантно. И отново си отиват с почти всеки цвят и вид дреха. Избирайте дънки в наситено синьо - тъмни нюанси.

