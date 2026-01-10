Има украински граждани на борда на завзетия от САЩ танкер „Бела-1“

Украинската посланичка в САЩ Олга Стефанишина заяви, че сред членовете на екипажа на руския танкер „Бела 1“, заловен тази седмица от американските сили, има и нейни съграждани. Цитирана от местни медии, тя заяви, че украинските дипломати са във връзка с американските власти, за да осигурят консулски достъп до членовете на екипажа, предаде Ройтерс.

„Посолството държи ситуацията под контрол и използва всички необходими средства, за да поддържа контакт с украинските граждани“, заяви Стефанишина.

„Бела 1“, наскоро преименуван на „Маринера“ и регистриран като руски съд, беше заловен в Северния Атлантик тази седмица. САЩ задържаха пет кораба през последните седмици в рамките на усилията си за ограничаване на износа на венецуелски петрол.

Руското външно министерство заяви, че „САЩ са освободили двама руски членове на екипажа на „Маринера“, благодари на Вашингтон за решението и обеща да осигури „връщането у дома на членовете на екипажа“. Руското министерство на транспорта заяви в сряда, че е загубило връзка с „Маринера“, след като американските военноморски сили са се качили на него близо до Исландия.

