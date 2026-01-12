Руски знамена се развяват над сенчестия флот от петролни танкери

С пет задържани петролни танкера – и обещани още военни действия от страна на САЩ – световният флот от така наречените сенчести танкери, които превозват санкциониран суров петрол, бързо издига нов флаг: руския трикольор, пише WSJ.

Надеждата им е, че като действат под знамето на държава със силен военноморски флот, те биха могли да заобиколят блокадата на САЩ върху движението на венецуелски петрол и да избегнат прихващане от бреговата охрана.

Изглежда, че това не работи.

Според американски официални лица, американските военни заловиха пети петролен танкер в петък и продължават да наблюдават други плавателни съдове, опитващи се да избегнат карантината на администрацията на Тръмп върху санкционирани танкери, пътуващи до и от Венецуела. Москва изпрати кораби да ескортират друг танкер, известен като „Бела 1“, който плаваше под небрежно изрисуван руски флаг на корпуса си, докато американските военни го проследяваха през Атлантическия океан.

Очевидният опит на „Бела 1“да претендира за защита от Москва изглежда се провали.

Танкерът, който се оказа празен от петрол, беше заловен в сряда при акция на специалните сили. Руското външно министерство заяви, че двама руски членове на екипажа ще бъдат освободени по споразумение с правителството на САЩ. Американските официални лица заявиха, че екипажите на всички заловени плавателни съдове в крайна сметка ще бъдат репатрирани.

Само през последните две седмици, когато опитът на администрацията на Тръмп да блокира износа на суров петрол от Венецуела се засили, повече от 15 танкера, участващи в превоза на санкциониран петрол, смениха знамената си, за да плават под руски, според Lloyd's List Intelligence. Корабите под руски флаг все още представляват малка част от сенчестия флот.

„Приемането на руския флаг е начин тъмният флот да бъде уж защитен от нападения“, каза Ричард Мийд, главен редактор на Lloyd’s List, доклад за корабоплаването. „Това със сигурност може да се превърне в гореща точка между Вашингтон и Москва.“

Двадесет и пет танкера бяха сменени под руски флаг през последните три месеца на 2025 г., според S&P Global Market Intelligence. Осемнадесет от тях промениха цветовете си през декември, а 16 бяха санкционирани от Обединеното кралство или САЩ. Легитимността на тези промени по време на пътуването съгласно международното морско право е неясна, каза S&P.

Смяната на флаговете бележи още един етап в еволюцията на флота от танкери, които превозват петрол от Венецуела, Иран и Русия. Операторите на тези кораби полагат сложни усилия, за да прикрият произхода на товара си и да избегнат откриването. Тактиките включват промяна на имената на корабите и фалшифициране на координати.

Доскоро по-голямата част от този сенчест флот плаваше под неясни цветове, като например знамето на Габон, или под утвърдени удобни знамена, като например това на Либерия. Някои имаха фалшиви знамена от страни като Източен Тимор и Малави.

Ръководители и адвокати в корабоплаването заявиха, че който и да контролира новопоставените под руски флаг танкери, се е надявал, че САЩ няма да посмеят да докоснат кораби, които Москва счита за свои.

В случая с Bella 1, Министерството на външните работи в Москва заяви, че танкерът е получил разрешение да плава под руски флаг в края на декември, че това е в съответствие с международните и руските закони и че плава към Русия.

Екипажът е нарисувал руския флаг отстрани на кораба, докато е бил преследван, и той е регистриран като Marinera в руския корабен регистър.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обаче заяви, че корабът е „сметнат за бездържавен, след като е плавал под фалшив флаг“. САЩ санкционираха кораба през 2024 г., твърдейки, че е превозвал петрол за „Хизбула”. Преди да премине към Русия, „Бела 1“ твърдеше, че плава под знамето на Гвиана, където властите предупреждават, че корабите използват знамето му измамно.

Морските държави плават под знамената си на корабите си от векове. След Втората световна война са приети глобални разпоредби, които правят държавите отговорни за безопасното плаване на корабите, вписани в техните регистри.

Разпространението на флагове и регистри за прелитане през нощта разпали опасенията относно възможни инциденти, включващи стари танкери със санкционирани товари, но до последните конфискации западните правителства до голяма степен им позволяваха да плават безпрепятствено.

Прехващането на „Бела 1“ подчертава връзките, свързващи държавната петролна компания на Венецуела, Petróleos de Venezuela, известна като PdVSA, с Русия, както и по-широката роля на Москва в сглобяването на флота от танкери-сенчести. Броят на танкерите-сенчести, предназначени преди това за превоз на ирански и венецуелски петрол, се увеличи, за да се справи с високото ниво на износ на петрол от Русия, когато САЩ и съюзниците им наложиха санкции върху продажбите на суров петрол на страната след пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна през 2022 г.

„Руските интереси може да са вградени в PdVSA, което потенциално подготвя Тръмп за конфронтация с руския президент Владимир Путин относно петролните активи във Венецуела“, каза Мишел Вийзе Бокман от компанията за морски данни Windward.

Хора, участвали в залавянето на „Бела 1“, съобщиха, че руски военни кораби са разговаряли с екипажа на танкера, докато той е бил залавян от американски специални части, спускащи се на борда по въжета от хеликоптери. Екипажът на танкера не е оказал съпротива и руските кораби са се отдръпнали, според висш руски морски служител. Корабите са се свързали по радиото с щаба на руския Северен флот в Мурманск, за да заявят, че се опасяват от престрелка.

САЩ изпратиха значително количество огнева мощ в подкрепа на мисията за превземане на „Бела 1“. В един момент два руски самолета прелетяха над кораб на бреговата охрана, който следваше танкера.

Въпреки че Русия в крайна сметка се отдръпна, тя има опит в разполагането на военните си средства за защита на интересите на корабоплаването. През май Естония заяви, че Москва е изпратила реактивен изтребител във въздушното пространство на Организацията на Северноатлантическия договор, когато балтийската страна се е опитала да спре танкер без флаг, санкциониран от Великобритания за превоз на руски петрол.