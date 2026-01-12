Проф. Чуков за Иран: Ако моллите усетят, че губят властта, може да ударят Израел

Ситуацията в Иран е безпрецедентна. Всички провинции са обхванати от недоволства. Режимът обаче е най-големият специалист по преследване и тероризиране в сравнение с други части на света. Ако моллите усетят, че губят властта, може да се стигне до удар по Израел, по външния враг, каза арабистът проф. Владимир Чуков.

Категорично се изявява като лидер бившият шах, престолонаследникът, който направи специфично обръщение към отделни обществени прослойки, допълни той.

Според арабиста става дума за "повече или по-малко гражданска война".

Иран очевидно не може повече да съществува в този си вид, смята проф. Чуков.

За смяната на Хаменей се говори от години. Това е човек от миналото и не може да представлява бъдещето на тази невероятна държава, посочи той в интурвю пред БНР.

Арабистът коментира, че т.нар. реформатори не биха могли да са алтернатива на консерваторите, чийто профил е Али Хаменей.

Проф. Чуков прогнозира, че САЩ няма да нанесат масирани удари, а по-скоро срещу елементите, които репресират протестиращите и няма да бъдат насочени срещу военна цел.

"Ще се избягва ескалирането в чисто военна плоскост."

Ядреното оръжие на Иран ако не е унищожено, то е върнато с десетилетия назад, но много по-опасни са балистичните ракети, подчерта специалистът. По думите му, тази индустрия продължава да се развива.

Има раздвижване на геополитическите пластове, които се пренареждат, подчерта Владимир Чуков.