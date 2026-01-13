Папа Лъв XIV се подготвя за обиколка на Африка, ще посети Ангола

Папа Лъв XIV планира да посети Ангола като част от обиколка в няколко държави в Африка, съобщи днес посланикът на Ватикана в страната - архиепископ Криспин Дубиел, цитиран от Ройтерс. Това вероятно ще бъде първото пътуване в чужбина на папата за 2026 г.

Пратеникът на Ватикана заяви пред журналисти в Луанда, че папа Лъв е приел поканата на президента Жоао Лоуренсо да посети страната, но датата и другите подробности все още не са уточнени. "Светият отец прие поканата, (но) в момента сме в процес на подготовка на плана и програмата", каза Дубиел.

Лъв XIV, който през май бе избран за приемник на покойния папа Франциск начело на Католическата църква, досега е осъществил само едно задгранично пътуване – в Турция и Ливан през ноември и декември.

На пресконференция през декември папата заяви, че иска да посети Африка, но не спомена Ангола. Той каза, че иска да посети Алжир – родното място на Свети Августин Блажени.

Последното пътуване на глава на Католическата църква до Африка беше посещението на папа Франциск през 2023 г. в Демократична република Конго и Южен Судан. Папа Бенедикт XVI беше последният понтифик, посетил Ангола – през 2009 г.

Папа Лъв XIV, първият папа от САЩ, преди това е пътувал многократно до Африка като кардинал и като ръководител на религиозния си орден.

Друго пътуване, което се очаква папата да осъществи през 2026 г., е до Испания и Канарските острови, които се превърнаха в основна входна точка за мигрантите, опитващи се да стигнат до Европа. Испански кардинал заяви пред репортери във Ватикана миналата седмица, че пътуването все още се планира. / БТА