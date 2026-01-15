Хърватските Rafale засилват въздушния контрол в Източна Европа

На 1 януари 2026 г. членката на НАТО Хърватия пое пълните задължения по въздушното патрулиране, с което приключи преходен период, през който ролята изпълняваха самолети от италианските и унгарските военновъздушни сили. След модернизацията на своите военновъздушни сили, Хърватия вече самостоятелно наблюдава небето над родината си, но продължава да действа 24/7 в рамките на Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО (NATINAMDS).

Промените дойдоха, след като хърватските пилоти и наземният персонал завършиха интензивното си обучение на френския Dassault Rafale, за който Загреб за първи път сключи сделка за дузина от многоцелевите изтребители през ноември 2021 г. Първите шест Rafale пристигнаха в балканската държава и бивша югославска република през април 2024 г., а останалите самолети бяха доставени миналата година, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Хърватският президент Зоран Миланович, министър-председателят Андрей Пленкович и министърът на отбраната Иван Анушич приветстваха пристигането на шест самолета през 2024 г.

Хърватските военновъздушни сили току-що получиха голяма модернизация

Произведените във Франция Dassault Rafales замениха флота на страната от изтребители Mikoyan-Gurevich MiG-21 от съветската епоха (названието на НАТО „Fishbed“), придобити от югославските военновъздушни сили по време на Войната за независимост на Хърватия в началото на 1990-те години или закупени от Украйна през 1993-1994 г.

Париж и Загреб финализираха покупката на 12 изтребителя Rafale в сделка на стойност приблизително 1,21 милиарда долара, която включваше и резервни части, три години логистична поддръжка и обучение на пилоти и персонал на хърватските военновъздушни сили във Франция. Придобиването беше част от усилията на Хърватия за увеличаване на разходите за отбрана, като Загреб преди това обеща да постигне целта на НАТО от 2 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) до края на 2024 г., да достигне 2,5 процента до 2027 г. и да достигне 3 процента в годините след това.

Приемането на Rafale е част от усилията на бивша страна от комунистическия блок за стабилна модернизация на армията си, включително продажба на военно оборудване от съветската епоха и произведено в Русия.

Хърватия не е единствената бивша югославска република, която е приела Rafale; През август 2024 г. Сърбия сключи сделка с Франция за 3 милиарда долара за дузина самолети, включително девет едноместни и три двуместни Rafale. Белград също така се стреми да модернизира своите военновъздушни сили, които в момента се състоят от изтребители МиГ-29 (с наименование на НАТО „Fulcrum“), произведени в Съветския съюз, и други остарели бойни самолети от югославската епоха. Очаква се доставката на многоцелевите изтребители Dassault Rafale да започне през 2028 г.

Dassault Rafale – което означава „порив на вятъра“ или „огнен взрив“ във по-военен смисъл

– е замислен за използване от френските военновъздушни и военноморски служби като „омниролски“ изтребител, което означава, че ще замени седем типа бойни самолети, които са били в експлоатация по време на разработването му.

Новият самолет е разработен за изпълнение на широк спектър от мисии, включително противовъздушна отбрана/въздушно превъзходство, противодостъп/ограничаване на зоната, разузнаване, близка въздушна поддръжка, динамично насочване, прецизни удари/препречвания въздух-земя, противокорабна атака, ядрено възпиране и дори зареждане с гориво от другар.

През октомври 2025 г. Dassault обяви, че 300-ият Rafale е доставен, което подчертава успеха на самолета.

Изтребителите Eurofighter Typhoon на италианските военновъздушни сили и шведските изтребители JAS 39 Gripen на Унгария ще станат далеч по-рядко срещана гледка над Хърватия. Сега изтребителите Rafale на хърватските военновъздушни сили ще изпълняват мисията на НАТО за полицейско управление на въздушното пространство, което е важен етап за Хърватия, тъй като потвърждава по-нататъшната ѝ интеграция в колективната рамка за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, обяви Министерството на отбраната на страната.

Промяната ще облекчи тежестта върху Италия и Унгария.

„Като част от практиката на НАТО, Хърватия не е понесла никакви финансови разходи за това временно споразумение, тъй като подкрепата за въздушно патрулиране между съюзническите държави се предоставя безплатно“, съобщи Croatia Week.