Фон дер Лайен подкрепи Гренландаия: Може да разчита на нас

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за Гренландия, заявявайки, че арктическият остров, който президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да завземе, "принадлежи на неговия народ".

"За мен е важно гренландците да знаят и да го знаят с делата, не само с думите, че ние уважаваме желанията на гренландците и техните интереси и че те могат да разчитат на нас“, каза тя на пресконференция в Брюксел, цитирана от Euronews.

Коментарите ѝ идват в ключов момент - в САЩ вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио ще бъдат домакини на министрите на външните работи на Дания и Гренландия.

Министърът на външните работи на Дания Ларс Льоке Расмусен заяви пред репортери, че той и неговият гренландски колега Вивиан Моцфелд са поискали среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, след като той ескалира заплахите си да анексира самоуправляващата се датска територия.

"Причината ни да поискаме срещата, която ни беше предоставена, беше да преместим цялата тази дискусия в заседателна зала, където можем да се погледнем в очите и да говорим за тези неща“, каза Расмусен от Копенхаген.

Напрежение

Напрежението между САЩ, Дания и Гренландия се покачи този месец, тъй като Тръмп и неговата администрация продължават да настояват за въпроса. Президентът на САЩ многократно отказа да изключи използването на военна сила за превземане на острова.

В сряда Тръмп заяви, че контролът на САЩ върху Гренландия е "жизненоважен“ за планираната от него система за противовъздушна и противоракетна отбрана "Златен купол“.

"Съединените щати се нуждаят от Гренландия за целите на националната сигурност. Тя е жизненоважна за "Златния купол“, който изграждаме“, написа Тръмп в публикация в Тruth Social.