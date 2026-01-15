Пет причини, поради които Тръмп твърди, че САЩ "се нуждаят“ от Гренландия

Нарастващото международно напрежение, глобалното затопляне и променящата се световна икономика поставиха Гренландия в центъра на дебата за световната търговия и сигурност. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска страната му да контролира богатия на минерали остров, който пази арктическите и северноатлантическите подходи към Северна Америка.

Гренландия е самоуправляваща се територия на Дания, дългогодишен съюзник на САЩ и член на НАТО, която отхвърли заплахите на Тръмп. Правителството на Гренландия също се противопоставя на американските планове на острова, заявявайки, че хората ще решат собственото си бъдеще.

Тръмп заяви, че може да завладее територията "по лесния или по трудния начин“. Тъй като заплахата от американско превземане става все по-ясна, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио ще бъдат домакини на външните министри на Дания и Гренландия за решаваща среща на върха в Белия дом.

Премиерът на Гренландия не показа признаци на отстъпка в подготовката за срещата на върха, заявявайки във вторник, че островът няма да бъде собственост или управляван от Вашингтон.

Ето защо Гренландия е стратегически важна за сигурността на Арктика:

Арктическото местоположение е ключово

Гренландия се намира край североизточното крайбрежие на Канада, като повече от две трети от територията ѝ се намират в Северния полярен кръг. Това я прави ключова за отбраната на Северна Америка след Втората световна война, когато САЩ окупираха Гренландия, за да гарантират, че няма да попадне в ръцете на нацистка Германия и за да защитят ключови северноатлантически корабни пътища.

След Студената война Арктика беше до голяма степен зона на международно сътрудничество. Но изменението на климата изтънява арктическия лед, обещавайки да създаде северозападен проход за международна търговия и възобновявайки конкуренцията с Русия, Китай и други страни за достъп до минералните ресурси на региона, пише The Independent.

Администрацията на Тръмп обвинява Дания, че не прави достатъчно, за да укрепи сигурността в региона - нещо, което европейските съюзници отчаяно се стремят да подобрят, тъй като САЩ обмислят да завземат територията със сила.

Редкоземни минерали

Гренландия е богат източник и на т. нар. "редкоземни минерали", които са ключов компонент на мобилни телефони, компютри, батерии и други високотехнологични устройства, за които се очаква да захранват световната икономика през следващите десетилетия. Това привлече интереса на САЩ и други западни сили, които се опитват да облекчат господството на Китай на пазара за тези критични минерали.

Разработването на минералните ресурси на Гренландия е предизвикателство поради суровия климат на острова, а строгият екологичен контрол се оказа допълнителна пречка за потенциалните инвеститори.

Американското военно присъствие в Гренландия

Министерството на отбраната на САЩ управлява отдалечената космическа база Питуфик в северозападна Гренландия, която е построена след подписването на Договора за защита на Гренландия между САЩ и Дания през 1951 г. Тя поддържа операции за предупреждение за ракети, противоракетна отбрана и космическо наблюдение за САЩ и НАТО.

Гренландия също така охранява част от т. нар. зона GIUK (Гренландия, Исландия, Обединено кралство), където НАТО наблюдава движенията на руския флот в Северния Атлантик.

Датски въоръжени сили в Гренландия

Дания се стреми да засили военното си присъствие около Гренландия и в по-широкия Северен Атлантик.

Миналата година правителството обяви споразумение на стойност приблизително 14,6 милиарда крони (2,3 милиарда долара) със страни, включително правителствата на Гренландия и Фарьорските острови, друга самоуправляваща се територия на Дания, за „подобряване на възможностите за наблюдение и поддържане на суверенитета в региона“.

Планът включва три нови арктически военноморски кораба, два допълнителни дрона за наблюдение с голям обсег и сателитен капацитет.

Съвместното арктическо командване на Дания е със седалище в столицата на Гренландия, Нуук, и е натоварено със задачата "наблюдение, утвърждаване на суверенитета и военна защита на Гренландия и Фарьорските острови“, според споравка на уебсайта му. То има по-малки сателитни станции из целия остров.

Патрулът с кучешки впряг "Сириус“, елитно датско военноморско подразделение, което провежда разузнаване на далечни разстояния и налага датския суверенитет в арктическата пустош, също е разположено в Гренландия.

Заплахи за сигурността на Арктика

През 2018 г. Китай се обяви за "близоарктическа държава“ в опит да придобие по-голямо влияние в региона. Китай също така обяви планове за изграждане на "Полярен път на коприната“ като част от глобалната си инициатива "Един пояс, един път“, която създаде икономически връзки със страни по целия свят.

Тогавашният държавен секретар на САЩ Майк Помпео отхвърли хода на Китай, казвайки: "Искаме ли Северният ледовит океан да се превърне в ново Южнокитайско море, изпълнено с милитаризация и конкуриращи се териториални претенции?“

Междувременно руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е обезпокоена от дейностите на НАТО в Арктика и ще отговори, като засили военния си капацитет в полярния регион. Опасенията на европейските лидери се засилиха след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.