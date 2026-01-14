IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Осем дни арест за заподозрения за вандалския акт над посолството ни в Скопие

Арестът е по искане на прокуратурата

14.01.2026 | 17:11 ч. Обновена: 14.01.2026 | 17:14 ч. 3
Снимка: МВнР

Мярка за неотклонение арест със срок от осем дни е постановил Основният наказателен съд в Скопие за 55-годишния мъж, заподозрян в нападението над българското посолство в Скопие, при което с камък е счупил стъклото на входната врата на сградата. 

Арестът е разпореден по искане на прокуратурата поради възможност заподозреният да избяга или да извърши ново престъпление.

Според прокуратурата в Скопие заподозреният е увредил чуждо имущество и "от омраза" е счупил стъклото на входната врата на посолството на Република България в Скопие, след което веднага е избягал в неизвестна посока.

Свързани статии

От българското министерство на външните работи реагираха още в неделя, 11 януари, като определиха случилото се като „недопустимо посегателство” срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения и настояха „компетентните власти в Република Северна Македония незабавно да предприемат всички необходими действия за установяване на извършителя и за подвеждането му под пълна наказателна отговорност, както и за гарантиране сигурността на българските дипломатически и консулски представителства, техния персонал и имуществото им”.

На официалната си страница във Фейсбук от посолството на България в Скопие публикуваха видео от охранителните камери, на кадри от което се вижда случилото се.

Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония осъди „инцидента, при който неизвестно лице счупи стъклото на сградата, в която се помещава посолството на Република България в Скопие”. 

"Подобни индивидуални актове на вандализъм са неприемливи и противоречат на принципите на международното право, както и на разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения", написаха от министерството на външните работи и външната търговия в Скопие.

