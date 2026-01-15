IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия завзела 300 кв.км украинска територия през първата половина на януари

Руският Генщаб: Настъпваме по всички направления в зоната на специална военна операция

15.01.2026
Снимка: Ройтерс

Руските войски освободиха около 8 населени места и поеха контрол над повече от 300 квадратни километра украинска територия през първите две седмици на януари, обяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия генерал Валерий Герасимов на работна среща в пункт за управление на войсковата групировка "Център", предаде ТАСС.

По-рано Русия съобщи, че през миналата година е завзела 6640 кв.км в Украйна, припомня Ройтерс.

Руските сили на практика настъпват по всички направления в зоната на специална военна операция, каза също Герасимов. "Военнослужещите от групировката войски "Днепър" напредват към град Запорожие. Освободени са населените пунктове Белогорие и Новобайковское", допълни той.

"След освобождаването на населения пункт Северск Южната групировка войски се придвижва активно в посока Славянск", отбеляза още Герасимов.
(БТА)

 

войната в Украйна Русия Генерален щаб
