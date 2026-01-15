Русия рискува да бъдат отписани стратегическите ѝ инвестиции във Венецуела

Русия може да се изправи пред болезнено финансово разплащане във Венецуела, след като американската военна операция на 3 януари постави под съмнение години на стратегически инвестиции и сътрудничество между Москва и Каракас, според анализатор, пожелал анонимност.

„Руските инвестиции в петролната индустрия на Венецуела през последните двадесет години сега ще трябва да бъдат, официално или неофициално, отписани“, написа Стивън Сестанович, старши научен сътрудник по руски и евразийски изследвания в Съвета за външни отношения, в публикация в сряда.

Заемите за закупуването на руски оръжия от Венецуела могат да споделят същата съдба, добави Сестанович, бивш посланик на бившия Съветски съюз в Държавния департамент.

„Общата пазарна привлекателност на такива оръжия явно е намаляла“ след военната операция на САЩ, написа той.

Годишната търговия между Русия и Венецуела, възлизаща на около 2 до 3 милиарда долара, също може да „спре напълно“, добави той.

Тези конкретни икономически загуби контрастират с по-нематериалните политически предимства за Москва в променящия се световен ред, добави той.

„Акцентът на администрацията на Тръмп върху запазването на сферата на влияние на САЩ в Западната полусфера също може да изглежда като потвърждение на претенциите на Русия за подобна сфера в собственото ѝ съседство“, пише Сестанович.

Развитието на събитията идва в деликатен момент за руската икономика, тъй като войната в Украйна наближава петата си година следващия месец.

Мащабните западни санкции и понижените цени на петрола свиват приходите на Русия, оказвайки натиск върху средствата, които Москва използва за поддържане на военните усилия и подкрепа на икономиката като цяло.

Руският президент Владимир Путин не е коментирал публично операцията на САЩ във Венецуела. Руското външно министерство призова за освобождаването на сваления венецуелски президент Николас Мадуро и за диалог между САЩ и Венецуела.

Междувременно руската държавна петролна компания „Росзарубежнефт“ се опита да постави граница около своите петролни запаси във Венецуела. Компанията заяви по-рано тази седмица, че всичките ѝ активи в южноамериканската страна са „собственост на руската държава“.