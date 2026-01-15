В "лудия свят" на Тръмп: Бутилки с мляко, кучешки впрягове и заплахи срещу Иран

Вземете пример от Доналд Тръмп: Това е "луд свят!"

Изключителният, и напълно изтощителен, контрол на американския президент върху глобалната психика се засили в сряда. Напрежението се стовари силно върху Вашингтон, разпростря се през Атлантика и обгърна Близкия изток. Всички чакаха огън от небето.

Ще удари ли Тръмп Иран, за да изпълни обещанието си, че "помощта е на път" след бруталното потушаване на протестиращите? Или ще направи крачка назад, основана на очевидни и съмнителни уверения от източник в Иран, че екзекуциите ще спрат?

"Ще наблюдаваме и ще видим какъв е процесът", каза той пред репортери.

Всички чакат да видят какво ще направи Тръмп по-нататък

А той обича това, докато седи зад бюрото в Овалния кабинет, хвърляйки заплахи, уловки и обиди като диригент, ръководещ оркестър - но призовавайки не хармония, а световен хаос.

На въпроса как може да се довери на обещания от ирански режим, който току-що наложи брутални репресии и уби поне няколко хиляди свои граждани след десетилетия на тежък авторитаризъм, Тръмп остави американците с един от класическите си крайни отговори.

"Ще разберем", каза той пред репортери. "Ще разбера след това. Вие ще разберете, но ни беше казано от достоверни източници и се надявам да е истина. Кой знае, нали? Кой знае. Луд свят."

Едно от най-щурите неща беше, че Тръмп говори по сериозен въпрос за войната и мира по време на събитие в Овалния кабинет, рекламирайки пълномаслено мляко, което училищата ще могат да сервират на децата съгласно новоприет закон.

"Помните ли старите времена, когато бяхме деца?", попита Тръмп пресцентър, жаден за отговори дали е на път да предприеме атака срещу Иран. В главозамайващо отклонение президентът продължи: "Всички споделяха бутилка. Днес сме склонни да не правим това. Но ако искате, ако имате доверие на човека, след когото я пиете, тя е точно тук, ваша е. Добре? Полупрясна е - на пет, шест дни", каза президентът за бутилка мляко, която стоеше на бюрото Resolute.

Изключителен обрат в сагата за Гренландия

Както често се случва по време на ерата на Тръмп, това беше сюрреалистичен ден във Вашингтон.

Белият дом посрещна делегация от Гренландия и Дания след искането на Тръмп за собственост върху най-големия остров в света.

Струва си да се подчертае колко странно беше това посещение.

Длъжностните лица бяха във Вашингтон, за да настояват, че полуавтономната датска територия не е за продажба и Тръмп не трябва да се опитва да я купи или да я нахлуе.

По време на първия мандат на Тръмп идеята, че той ще се опита да отнеме Гренландия в опит да влезе в историята като един от президентите, които почетоха "явната съдба" на Америка с нова територия, беше възприета като шега. Но по време на втория му мандат, един неукротен главнокомандващ е приеман смъртоносно сериозно от европейските лидери, които неговата стратегия за национална сигурност обеща да замени с десни популисти.

Сблъсъкът е още по-странен, защото Гренландия е територия на НАТО. Твърденията на Тръмп, че Дания не може да я защити, нямат смисъл: Дания е част от най-мощния военен съюз в света. Всяко нападение срещу острова би се разглеждало като нападение срещу всички членове на НАТО под гаранция за взаимна отбрана.

Най-лошото, което можеше да се случи в разговорите с Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, беше скандал, който да напомни за остроумните действия на вицепрезидента срещу украинския лидер Володимир Зеленски миналата година. Подобна катастрофа изглежда е била избегната, въпреки че очевидно притеснената делегация се появи, за да заяви, че все още има "фундаментално несъгласие" относно това какво трябва да се случи с Гренландия.

По-късно, в Овалния кабинет, президентът се оплака, че се нуждае от Гренландия за предложения от него противоракетен щит "Златен купол" и предупреди, че Русия и Китай се готвят да се насочат към територията, където вече има американска база.

Той също така жестоко се подигра на военната мощ на смел съюзник от НАТО, който изпрати войските си да умрат заедно с американците във войните след 11 септември, заради същата мантра "атака срещу един е атака срещу всички", която Дания и всички останали членове използваха в полза на САЩ след атаките на Ал Кайда през 2001 г.

"Те сложиха допълнителна кучешка впряг там миналия месец. Добавиха втора кучешка впряг. Това няма да свърши работа", каза Тръмп.

В течение на деня кризата в Гренландия прие още по-необикновен обрат. Дания заяви, че изпраща допълнителен военен персонал на острова, а скандинавските му братовчеди също заявиха такава готовност. Швеция изпраща неопределен брой войски на острова. Норвегия разполага двама души. Германия обяви, че ще изпрати 13 военнослужещи на "изследователска мисия", за да се присъединят към своите другари от НАТО.

Френският президент Еманюел Макрон обяви в сряда вечерта, че е изпратил френски сили да се присъединят към набързо организираната операция "Арктическа издръжливост" в Гренландия.

"Първите френски военни елементи вече са на път. Други ще ги последват", написа той в X.

Подобни разполагания очевидно са символични. Те не биха могли да се сравняват с могъщите въоръжени сили на САЩ. Но символиката е потресаваща. Европейските държави изпращат своите хора, за да направят шоу, че защитават територията на НАТО, не от Русия, Китай или терористична група, а от президента на Съединените щати - най-важният и могъщ лидер на западния алианс.

И така, какво се случва след това?

Дали Тръмп продължава натиска си да се опита да принуди Дания да продаде Гренландия - въпреки че не е предложил план откъде би могъл да намери стотиците милиарди долари, които вероятно биха били необходими?

Или ще продължи дръзкия си набег, който свали венецуелския лидер Николас Мадуро, като изпрати американски сили да завземат територията? Подобно начинание би поставило пред сериозна дилема висшето ръководство на Пентагона, което управлява НАТО.

Тръмп не каза нищо.

"Ще видим какво ще се случи с Гренландия", заяви той, използвайки любима фраза, докато приемаше честата си поза на външен човек, коментиращ събития, в които той е единственият решаващ фактор.

Президент, жонглиращ с множество кризи

Останалата част от света се запознава с живота в Америка в продължение на пет години, в рамките на два мандата на Тръмп. Те са изправени пред президент, който управлява по прищявка и чиято стратегия е да няма видима стратегия, а да държи всички в неведение.

Поддръжниците на Тръмп твърдят, че неговата непредсказуемост е плюс; че е накарал света да се чувства нащрек и е възстановил американската мощ и влияние. Ако той не може да бъде сигурен какво ще направи по-нататък, как могат да го направят противниците на САЩ?

Тръмп може да се похвали с неоспорими постижения във външната политика. Той нанесе сериозни щети на ядрената програма на Иран само с незначителни репресии от страна на Ислямската република, стъпка, която други президенти не смееха да предприемат. Може да няма план за Венецуела след Мадуро, освен да продаде петрола си, но обсаденият, обеднял народ на страната няма да оплаква диктатора си. А администрацията в сряда обяви началото на втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа, фокусирайки се върху началото на демилитаризацията на Хамас и възстановяването на Ивицата Ивица.

И все пак все още има усещането, че Тръмп се опитва да се възползва от възможността, като жонгльор, който трескаво се опитва да задържи няколко топки във въздуха едновременно и едва ги спира да паднат на земята. Въпреки поредицата от успешни - и драматични - военни операции, късметът на Тръмп може да не трае вечно. А високомерието може да го тласне твърде далеч.

Ситуацията с Иран е перфектен пример за неговото импулсивно и често непроницаемо лидерство.

В продължение на дни Тръмп сякаш се е насочил по неумолим път към нови военни атаки срещу Иран, след като многократно предупреждаваше, че ще накаже разклатения клерикален режим за това, че е пренебрегнал предупрежденията му да не се справя с протестиращите.

Всеки знак сочеше към действие. САЩ наредиха на част от персонала си да напусне огромната им база в пустинята Катар, възможна цел на всякакви ответни мерки. Много държави наредиха на своите граждани да напуснат Иран и да отложат пътуванията си до региона. В сряда вечерта Иран затвори въздушното си пространство, очевидно за да улесни идентифицирането на всякакви нахлуващи американски или израелски военни самолети. Полетните тракери показаха потоци от реактивни самолети, отклоняващи се около неговата територия - обикновено натоварена въздушна линия между Европа и Азия.

В продължение на няколко часа по-рано във вторник и сряда телефонните разговори бяха възможни от вътрешността на Иран до външния свят след прекъсвания на комуникациите и интернет, наложени на фона на някои от най-сериозните протести срещу ислямския режим.

"Хората започнаха да се обаждат", каза Назила Фати, която работеше като кореспондент на "Ню Йорк Таймс" в Техеран, пред Ерин Бърнет от CNN. "Изглеждаше, че хората наистина са били уплашени от кръвопролитията, които режимът беше провел тази седмица. Но междувременно те очакваха някакъв вид военен удар", каза тя.

Въпреки всичките си хвалби, Тръмп може би се е замислил. Актът на нареждане на американски персонал да влезе в бой е мъчителен за всеки президент. Всяка атака срещу Иран, целяща да притъпи машината на режима за репресии, би трябвало да бъде широка и дълбока. Видът бърз, остър шок, който характеризираше американските удари във Венецуела и Иран миналата година, може да се окаже неефективен. САЩ биха могли да бъдат въвлечени в по-дълго начинание, в което поддръжниците на Тръмп, движени от "Америка на първо място", вече обезпокоени от глобалните му преследвания на властта, биха могли да не подкрепят.

Разбира се, евентуалното намигване на Тръмп относно военните действия може да е уловка. Преди да нанесе удар по ядрената програма на Иран миналата година, той създаде впечатлението, че на Техеран му остават дни, за да сключи сделка - след което изпрати американски стелт бомбардировачи на дръзка околосветска мисия, за да атакуват ядрените му обекти.

И все пак той също така създаде огромни очаквания за себе си.

Предишните президенти внимаваха да избегнат всякакво впечатление, че призовават иранските протестиращи на улицата, за да избегнат да дадат на режима извинение да твърди, че действа от името на Великия Сатана, Съединените щати.

Тръмп не е имал подобни опасения.

"Ирански патриоти, ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ПРОТЕСТИРАТЕ - ПОЕМЕТЕ ВЛАДАТА НАД ИНСТИТУЦИИТЕ СИ!!!... ПОМОЩТА ИДВА", каза президентът в публикация в Truth Social във вторник.

Разбира се, протестиращите, които се противопоставят на жестокото насилие на своите лидери, биха възприели това като призив за действие и обещание за подкрепа.

"Ако той не направи нищо, историята ще го разглежда като стратегическо и морално предателство, защото той насърчаваше протестиращите да излязат на улицата в продължение на седмици, уверяваше иранците, че ги подкрепя, и наблюдаваше как хиляди протестиращи бяха убити", каза Карим Саджадпур от фондация "Карнеги" за международен мир пред CNN Burnett в сряда. "В същото време военните действия са изпълнени с рискове. Няма чаршаф, с който да можем чисто да свалим режима и да въведем светска демокрация."

Трудно е да се види как президентът ще се измъкне от тази отговорност. Заплахите, блъфовете и жонглирането с всички външнополитически топки на света могат да работят само за определен период от време.

Американски президент, който презира традиционните политически процеси, действа по интуиция и казва, че е човек на мира, докато развива все по-голям вкус към зрелищни и насилствени военни действия, е на път.

Както каза той, това е "луд свят".

Анализът е на Стивън Колинсън за CNN.