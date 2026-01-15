Президентът Макрон се появи със зачервено око, самоиронизира се

Френският президент Еманюел Макрон се пошегува с "напълно безобидно“ очно заболяване в четвъртък по време на новогодишно обръщение към въоръжените сили на Франция, съобщават френските медии.

"Моля, извинете грозния вид на окото ми“, каза Макрон в началото на речта си. "Разбира се, това е нещо напълно безобидно.“

Макрон се появи с подпухнало, зачервено око по време на речта си във военната база в Истр, в Южна Франция. По-рано той носеше слънчеви очила по време на инспекция на войските на открито.

"Просто виждате неволна препратка към "Окото на тигъра“... За тези, които виждат препратката, това е знак за решителност“, пошегува се той, очевидно с препратка към името на хитовата песен на американската рок група Survivor от филма "Роки III“ от 1982 г. с участието на Силвестър Сталоун.

Речта на Макрон разгледа ключови предизвикателства пред военните през 2026 г., от ускореното превъоръжаване на Франция и продължаващата подкрепа за Украйна до решението да изпрати войски в Гренландия в знак на подкрепа за Дания.